PSV heeft nog niks te zoeken in de Champions League en wordt afgemaakt door Juventus

PSV is dramatisch begonnen aan de Champions League-campagne. Op bezoek bij Juventus startten de Eindhovenaren niet slecht aan de eerste helft, maar liep het al snel aan tegen de effectiviteit van de veel beter spelende Italianen aan. Na rust bouwde het elftal van trainer Thiago Motta de voorsprong uit naar 3-0. Saibari zorgde in de blessuretijd voor de eretreffer: 3-1.

Peter Bosz moest noodgedwongen één wijziging doorvoeren: Walter Benítez werd dinsdag voor de tweede keer vader en was daarom afwezig. Joël Drommel verving hem. Bosz behield voor de rest het vertrouwen in de spelers die hem de overwinning op NEC (2-0) hadden bezorgd. Dat betekende onder meer dat Richard Ledezma en Matteo Dams opnieuw als backs speelden en Malik Tillman vanaf de linksbuitenpositie opereerde.

Juventus startte met één oude bekende van de Eredivisie in de basis: Teun Koopmeiners startte op het middenveld. Verder had Motta basisplekken ingeruimd voor bekende namen als Bremer, Manuel Locatelli en Dusan Vlahovic.

In de eerste twintig minuten liet PSV zich nog een aantal keer zien in en rondom de zestien van Juventus. Het resulteerde in schietkansjes voor Guus Til en Joey Veerman, maar beide middenvelders schoten niet met scherp.

Bij vrijwel de eerste mogelijkheid voor de Italianen was het raak. Kenan Yildiz werd aangespeeld op de linkerflank, waar hij gedekt moest worden door Ledezma. De Amerikaan gunde zijn directe tegenstander echter veel te veel ruimte, waarna de aanvaller prachtig raak schoot in de verre kruising: 1-0. Het betekende de eerste Champions League-goal van het seizoen.

Snel na de openingstreffer had het al 2-0 kunnen staan. Na een fraaie aanval van Juventus was Weston McKennie in de zestien van PSV het eindstation, maar Drommel redde knap met zijn voet. Kort daarop ging het alsnog voor een tweede keer mis voor de Eindhovenaren.

Koopmeiners bereikte rechtsbuiten Nicolás González met een uitstekende crosspass. De van Fiorentina overgekomen Argentijn speelde vervolgens Dams kinderlijk eenvoudig uit, waarna de bal met wat geluk voor de voeten van McKennie belandde op zo'n zes meter van de goal, waar de middenvelder hard raak schoot: 2-0.

Vrijwel direct na de tweede tegentreffer liet PSV weer een teken van leven zien. Een hoge voorzet werd door Luuk de Jong met het hoofd teruggelegd op Til, maar de aanvallende middenvelder nam niet goed aan en zodoende was de kans verkeken.

Ook snel na rust sloeg Juventus toe. Veerman leed slordig balverlies op het middenveld, waarna la Vecchia Signora snel ten aanval ging. Vlahovic vond González in het strafschopgebied van PSV, waar de rechtsbuiten, bij afwezigheid van Dams, alle tijd had om Drommel te passeren: 3-0.

PSV probeerde het wel, maar stuitte veelal op de defensie van Juventus. De Turijnse formatie kon door de ruime voorsprong iets inzakken en had op eigen helft vrijwel altijd een numeriek voordeel.

Een dik kwartier voor tijd testte invaller Ismael Saibari de Juventus-goalie maar eens van afstand. Het schot van de Marokkaanse middenvelder, die na een uur samen met Noa Lang binnen de lijnen kwam, was echter een makkelijke prooi voor Michele Di Gregorio.

Een van de weinig lichtpuntjes voor PSV was de rentree van Mauro Júnior. De Braziliaan kwam in de 77ste minuut binnen de lijnen voor zijn eerste officiële optreden van het seizoen.

Ook met hem en Ricardo Pepi in het veld wist PSV weinig te bewerkstelligen. De landskampioen van Nederland had veel de bal, maar wist dat balbezit amper om te zetten in kansen. Zonder al te veel moeite bleef Juventus overeind en zo kwam het in de slotfase zelfs nog tot een goede mogelijkheid. Niet voor het eerst was Drommel een sta-in-de-weg, maar de 4-0 bleef PSV bespaard.

Vlak voor tijd deed PSV toch nog iets terug. Bakayoko vond Saibari, die met zijn vierde poging van de avond wél het net vond: 3-1.