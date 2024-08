PSV zet vol in op de komst van Ko Itakura, zo melden diverse Duitse media en het Eindhovens Dagblad donderdag. De interesse uit Eindhoven in de 27-jarige centrumverdediger was al bekend, en nu zet de club zijn belangstelling om in daadkracht.

Het ED weet te melden dat het bod elf miljoen euro bedraagt. In de berichtgeving staat overigens wel vermeld dat het voorstel niet interessant genoeg lijkt voor Borussia Mönchengladbach om het te accepteren.

Itakura zelf staat absoluut open voor een vertrek naar PSV en hij wil graag Champions League-voetbal gaan spelen. Bovendien heeft hij goede herinneringen aan de Eredivisie, waarin hij eerder namens FC Groningen speelde.

Eerder meldde De Telegraaf dat PSV Itakura alleen zou kunnen overnemen als het de vertrekclausule van vijftien miljoen euro zou afkopen, maar inmiddels is die voorwaarde in het contract niet meer geldig. Daarom kan Borussia Mönchengladbach nu ieder bedrag vragen.

Itakura maakte in 2019 de overstap van Japan naar Europa met een contract bij Manchester City. De Engelse topclub leende hem achtereenvolgens uit aan FC Groningen en Schalke 04, waarna hij twee jaar geleden definitief vertrok voor een avontuur bij Borussia Mönchengladbach.

De Duitsers betaalden destijds vijf miljoen euro voor zijn diensten en kunnen nu dus flinke winst maken. Afgelopen seizoen kwam hij in dienst van Gladbach tot 22 wedstrijden in alle competities, waarin hij drie keer scoorde.

In dienst van Groningen kwam Itakura tussen 2019 en 2021 tot 59 officiële wedstrijden. Bij De Trots van het Noorden, waar hij 59 officiële wedstrijden speelde,groeide de Japanner uit tot een van de publiekslievelingen.