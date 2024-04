PSV gaat financieel risico flink opvoeren: ‘We vinden dat het nu verantwoord is’

PSV barst van de ambities. De Eindhovenaren stevenen af op de 25ste landstitel uit de clubhistorie en bekijken op de achtergrond de mogelijkheden om door te groeien. Onderdeel daarvan is een nieuwe manier van begroten, waarbij PSV de beoogde Champions League-miljoenen voor het eerst sinds 2011 weer deels gaat meenemen.

In het verleden begrootte PSV op eens in de twee jaar deelname aan de Champions League, maar de Eindhovenaren raakten rond 2010 in grote financiële problemen nadat sportieve successen een tijdlang uitbleven. De club verkocht de grond onder het Philips Stadion aan de gemeente Eindhoven om uit de problemen te komen.

PSV besloot in 2011 om conservatiever te gaan begroten en de Champions League-inkomsten niet meer mee te nemen, maar daar komt nu deels verandering in. "We gaan werken met een begroting voor drie jaar en hoeven iets minder naar de korte termijn te kijken", zegt algemeen directeur Marcel Brands tegenover het Eindhovens Dagblad.

"Vorig jaar hadden we een lastig seizoen omdat we met verkopen van spelers wat moesten inlopen." PSV moest toen in de winterstop Cody Gakpo verkopen aan Liverpool om het financiële gat te dichten. "Dat probleem willen we beter gaan ondervangen."

"Door over drie jaar te begroten, kun je alle inkomsten en uitgaven wat beter spreiden en het is ook mogelijk om weer Champions League te begroten. Alleen niet elk seizoen. We kunnen de begroting straks jaarlijks wel nog aanpassen."

PSV zet hoog in: de club wil in vier van de vijf seizoenen meedoen aan het miljardenbal. "Door de tweede vaste Champions League-plek voor de Eredivisie denken we dat het nu verantwoord kan om die inkomsten weer deels te begroten", zegt Brands.

Nederland heeft plek zes op de UEFA-ranglijst, die recht geeft op twee zekere Champions League-tickets, stevig in handen, maar kan niet op zijn lauweren rusten. Portugal en België, de nummers zeven en acht, kenden een beter Europees seizoen dan Nederland en lopen dus in.

"We moeten keihard werken om de zesde plek op de UEFA-ranglijst te continueren, die ervoor zorgt dat we hierheen kunnen", benadrukt Brands. "Als we met de Eredivisie terugzakken naar positie zeven of acht, dan kunnen we niet meer roepen dat we ons vier van de vijf keer voor de groepsfase van de Champions League denken te kwalificeren. Dat is niet realistisch. We moeten dan onze ambities weer bijstellen. Dat is heel belangrijk."

