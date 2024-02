PSV, Feyenoord en Ajax horen open sollicitatie van NEC'er: 'Is realistisch'

Dirk Proper denkt dat op termijn een stap naar de Nederlandse top realistisch is, zo heeft hij gezegd in een interview met ESPN. De middenvelder van NEC werd al eens eerder benaderd door Ajax, PSV en Feyenoord, maar besloot toen in Nijmegen te blijven.

Dat Proper niet eerder de stap naar een club uit de traditionele top drie maakte, legde hem vooralsnog geen windeieren. De 22-jarige spelverdeler kwam dit seizoen al 21 Eredivisie-duels in actie voor NEC en geldt als belangrijke spil in het elftal van Rogier Meijer.

Hij zegt in het interview dan ook geen spijt te hebben van zijn keuze. “Bij NEC ben ik op jonge leeftijd al in het eerste elftal gekomen, daardoor heb ik fysiek veel stappen gemaakt. Misschien had ik op mijn zeventiende wel in Jong Ajax gespeeld, het is lastig te zeggen. Ik heb geen spijt van mijn keuze bij NEC te blijven.”

Komende zomer kan het jeugdproduct van NEC alsnog een stap hogerop maken. “Ik heb mijn contract verlengd met als doel alles te spelen dit seizoen en daarna te kijken waar ik zou staan. Als ik voel dat ik er klaar voor ben, maak ik die stap. Maar het ook zijn dat ik nog een jaar bij NEC blijf.”

Als Proper vertrekt uit Het Goffertstadion, tekent hij het liefst bij een Nederlandse topclub. “Op termijn is die stap realistisch. Ik geef de voorkeur aan Nederland en het liefste eindig ik mijn loopbaan in Spanje.

De uitblinker van NEC onthult in het interview ook welke naar welke spelers hij kijkt om zijn spel te verbeteren. “Ik kijk naar Orkun Kökçü, Ramiz Zerrouki en Mats Wieffer. Er is verschil tussen hen en mij, maar zij spelen bij een topclub en dan ben je meer aan de bal. Ook zit het hem deels wel in kwaliteit. “

Proper maakte in 21 Eredivisie-wedstrijden voor de Nijmegenaren tot dusver drie doelpunten. Twee keer was hij aangever. Ook in de TOTO KNVB Beker speelt hij een belangrijke rol voor de club. In vier duels was hij twee keer trefzeker. Als NEC in de halve finale weet af te rekenen met SC Cambuur, mag het zich opmaken voor de finale in De Kuip.



