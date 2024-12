PSV'er Noa Lang doet met nieuwe doelpuntviering mee aan TikTok-hype

Noa Lang speelde vrijdagavond een belangrijke rol voor PSV. De linkeraanvaller bracht de Eindhovenaren tegen FC Twente met een individuele actie vroeg in de wedstrijd terug op gelijke hoogte. Lang deed vervolgens de 'chill guy' celebration, een hype op TikTok.

Lang dribbelde in de 20ste minuut van links naar binnen en verraste Przemyslaw Tyton met een hard schot in de korte hoek: 1-1. Bij het vieren van zijn goal ging Lang samen met Johan Bakayoko met zijn handen in de broek staan, waarmee de PSV'ers de 'chill guy' meme uitbeelden.

Hoofdrolspeler in de 'chill guy' meme is van origine een cartoon van een hond die een grijze trui, een blauwe spijkerbroek en rode sneakers draagt. Hij straalt een relaxte blik uit door te grijnzen met zijn handen in zijn zakken: de zogeheten 'chill guy'.

Het is sinds afgelopen maand een viral op TikTok, waarbij mensen van over de hele wereld de 'chill guy' uitbeelden.

Na het uitvoeren van de 'chill guy' deed Lang nóg een celebration, waarbij hij uitbeeldde dat hij iets aan het koken was. "Dat was een afspraak met de chefkok van PSV", legt Lang na afloop uit bij ESPN. "Dat is een Amsterdamse PSV'er. Hij vroeg of ik dit wilde doen."