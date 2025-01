Geen enkele profvoetballer bereikte het ooit, maar Noa Lang doet het nu voor de tweede keer

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die een nieuwe mijlpaal heeft bereikt.

Het lied Waka, van de PSV’er en rapper Emms, staat sinds vrijdag op de eerste plaats in de Nederlandse hitlijsten. De track neemt de koppositie over van Ga Dan! van Roxy Dekker.

Het is de tweede keer dat een lied van Lang op de eerste plaats in de hitlijsten staat. Damage, dat de PSV’er uitbracht met Ronnie Flex, voerde in oktober ook de lijst aan. Die track heeft inmiddels de grens van achttien miljoen streams gepasseerd op Spotify. Waka staat na één week op 1,8 miljoen streams op Spotify.

Lang werd in oktober de eerste profvoetballer ooit die in Nederland met een eigen lied op nummer één stond in de hitlijsten. Enkele maanden later is het weer zover voor Noano.