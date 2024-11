PSV’er Malik Tillman noemt club waarvoor hij dit seizoen liever had gespeeld

Malik Tillman wil nog altijd slagen bij Bayern München, zo zegt de 22-jarige aanvallende middenvelder in gesprek met BILD. Der Rekordmeister kan de Amerikaans international voor 35 miljoen euro terugkopen van PSV.

De zeventienvoudig international van Team USA tekende afgelopen zomer tot medio 2028 in Eindhoven. PSV maakte 12 miljoen euro over aan Bayern München, maar moest daarbij wel instemmen met een terugkoopoptie.

Bayern München had er ook voor kunnen kiezen om een boete van 3 miljoen euro te betalen aan PSV, waardoor de optie tot koop in het eerdere huurcontract ongeldig verklaard zou worden. De Duitsers deden dit echter niet.

Tillman blikt terug op de situatie. “Wat ik wilde, werd niet gevraagd. Dat is het enige dat mij verraste. Maar mij hoor je niet klagen, integendeel. Ik wist welk contract ik had getekend en wat er kon gebeuren.”

Toch had Tillman een andere uitkomst nog mooier gevonden. “Natuurlijk was ik blij geweest als Bayern mij had teruggehaald, we hebben het over een absolute topclub. Maar ik was ook heel blij met mijn transfer naar PSV.”

Bayern München is speciaal voor Tillman. “Het is geen geheim dat een terugkeer bij Bayern nog steeds een grote droom is van mij. Ik zou op een zeker moment in mijn carrière graag nog voor een grotere club willen spelen, het liefst in een van de vijf grote competities van Europa. Vooral de Premier League en de Bundesliga spreken me aan. En dan wel een club die meestrijdt om de prijzen.”

Voor nu richt Tillman zich op PSV. “'Ik ben hier in een heel goede, familiaire omgeving en voel me honderd procent gesteund. Daardoor kan ik mezelf blijven ontwikkelen.” Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 25 miljoen euro.