PSV'er Malik Tillman laat met één weinig cryptisch woord van zich horen op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor PSV’er Malik Tillman, die zich op Instagram weinig cryptisch uitlaat over zijn aanstaande rentree van een blessure.

De Amerikaanse middenvelder ontbreekt sinds halverwege januari met een serieuze enkelkwetsuur. Initieel werd er gevreesd dat het weleens einde seizoen kon betekenen voor Tillman, maar in februari sijpelde door dat zijn herstel vlotter verliep dan menig Eindhovens medisch staflid durfde dromen.

Via Instagram laat de offensieve middenvelder kort maar krachtig van zich horen. “Binnenkort”, schrijft hij onder een aantal foto's van hem in zijn trainingskloffie, gevolgd door een emoji van een zandloper.

Zo lijkt een terugkeer van Tillman aanstaande, zoals eerder al voorspeld in het Eindhovens Dagblad. Aan het eind van de week speelt PSV een vriendschappelijk duel waarin de van Bayern München overgenomen creatieveling zijn officieuze rentree kan maken.