PSV en twee Italiaanse topclubs tonen concrete interesse in Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther staat in de concrete belangstelling van PSV, zo meldt het Duitse Sky Sport. Volgens journalist Marlon Irlbacher moet de Feyenoord-doelman, die ook nadrukkelijke belangstelling geniet van AS Roma en Inter, een kleine twee miljoen euro opleveren.

Wellenreuther maakte dit seizoen andermaal een sterke indruk in De Kuip. De Duitser arriveerde in Rotterdam als reservedoelman, maar liet zien een sterkhouder te zijn in het elftal bij afwezigheid van de blessuregevoelige Justin Bijlow, die er een groot gedeelte van de tweede seizoenshelft uitlag met een kuitblessure.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bijlow was vier wedstrijden voor het einde van het afgelopen Eredivisie-seizoen weer volledig speelklaar, maar het was nog geen uitgemaakte zaak dat de Oranje-international zijn plek onder de lat terug zou krijgen. Dat gebeurde uiteindelijk wel, mede om Bijlow minuten te geven in aanloop naar het EK.

Het is zeker geen uitgemaakte zaak dat Wellenreuther Feyenoord, waar hij nog tot medio 2025 vastligt, gaat verlaten. Sky weet namelijk dat het mogelijk is dat Wellenreuther in Rotterdam blijft, indien hij komend seizoen de duidelijke nummer één is.

Het is nog de vraag of dat gaat gebeuren, daar Bijlow de vaste eerste doelman is bij de regerend bekerhouder. Vorig jaar was Bijlow dicht bij een transfer naar de Premier League, maar van een overstap naar Engeland kwam het destijds niet.

Bijlow heeft zich door zijn zware kuitblessure amper kunnen tonen in de tweede seizoenshelft van Feyenoord. In de laatste wedstrijden van het seizoen speelde Feyenoord bovendien zonder druk, al waren de schijnwerpers wel nadrukkelijk op Bijlow gericht in verband met de toen nog onbekende EK-selectie van Ronald Koeman.

Wellenreuther kan er ook voor kiezen om naar Italië te verhuizen. De 28-jarige goalie uit Karlsruhe geniet belangstelling van zowel Roma als Inter. Bij beide clubs lijkt een plek als nummer één keus vrijwel uitgesloten, daar Mile Svilar en Yann Sommer een prima seizoen achter de rug hebben. Wellenreuther kwam eerder dit seizoen nog uit tegen Roma in de Europa League. Ook in dat tweeluik maakte hij een uitstekende indruk.

Eerder bevestigden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad het nieuws van 1908.nl dat Wellenreuther naast PSV ook belangstelling geniet van twee clubs uit de Bundesliga, één uit de Serie A en één uit de Ligue 1. PSV won toen informatie in bij Feyenoord en lijkt nu door te willen pakken. Waarschijnlijk is Inter of Roma één van de clubs uit de Serie A waar toen, een maand geleden, over geschreven werd.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties