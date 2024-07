PSV en Peter Bosz laten verdediger buiten selectie voor trainingskamp

Armando Obispo kan vanwege een blessure niet deelnemen aan het trainingskamp van PSV in Duitsland, zo communiceren de Eindhovenaren maandag via de officiële kanalen. Daarnaast ontbreken Jerdy Schouten en Joey Veerman nog in de 31-koppige selectie. De EK-gangers genieten de komende weken van een welverdiende vakantie.

De 25-jarige Obispo viel afgelopen zaterdag tegen Club Brugge (1-1) uit met een ogenschijnlijk zware blessure. PSV schrijft alleen dat de verdediger niet afreist naar Marienfeld wegens een blessure, maar journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad geeft iets meer details weg.

3??1?? players on our squad list ??#PSVCamp24 — PSV (@PSV) July 15, 2024

“Hoe ernstig de blessure is, kan/wil PSV op dit moment nog niet aangeven. Zondag was er een medische scan nodig, waaruit moest blijken hoe ernstig de klachten van Obispo zijn”, aldus clubwatcher Elfrink.

PSV zal zes dagen in Marienfeld verblijven. Zaterdag oefent de landskampioen uitgebreid tegen SC Paderborn, dat afgelopen seizoen op de zevende plaats eindigde op het tweede niveau van Duitsland. Dat oefenduel bestaat uit twee helften van liefst 75 minuten. PSV wacht nog altijd op de eerste oefenzege.

Elfrink heeft eveneens meer informatie over de selectie voor het trainingskamp. “PSV heeft alsnog nog vier spelers toegevoegd aan de lijst die er zaterdag al was. Waarschijnlijk is een aantal van hen er maar een paar dagen bij.”

“Emmanuel van de Blaak gaat voorlopig mee als centrale verdediger en rechtsback. Ook Jason van Duiven gaat gewoon mee op trainingskamp. Zondagavond is dat alsnog besloten. Daarnaast is keeper Roy Steur als vierde doelman erbij en wordt Richard Ledezma, middenvelder, ook inzetbaar geacht”, besluit Elfrink.

De 31-koppige selectie van PSV:

Keepers: Walter Benítez, Joël Drommel, Niek Schiks en Roy Steur.

Verdedigers: Jordan Teze, Michael Bresser, Ryan Flamingo, Matteo Dams, Emmanuel van de Blaak, Fabian Merién, Olivier Boscagli, Mauro Júnior en Fredrik Oppegård.

Middenvelders: Ismael Saibari, Guus Til, Malik Tillman, Isaac Babadi, Richard Ledezma, Tygo Land, Jordy Bawuah, Jaden de Guzmán en Noah Fernandez.

Aanvallers: Johan Bakayoko, Jevon Simons, Luuk de Jong, Ricardo Pepi, Jason van Duiven, Jesper Uneken, Noa Lang, Hirving Lozano en Couhaib Driouech.

