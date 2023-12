PSV-duo kan bijna met andere clubs om tafel; naam Feyenoord valt opnieuw

Het lijkt erop dat de toekomst van Shurandy Sambo niet bij PSV ligt. De 22-jarige rechtsback beschikt in Eindhoven over een aflopend contract en komt onder trainer Peter Bosz nauwelijks aan spelen toe. In de AD Voetbal Podcast brengt journalist Rik Elfrink de situatie van Sambo aan het licht, terwijl hij ook spreekt over de contractuele perikelen rondom middenvelder Isaac Babadi (18).

Babadi en Sambo behoren tot het viertal aan spelers in de selectie van PSV wiens contract na dit seizoen afloopt. Ook routiniers Boy Waterman (39) en André Ramalho (31) zijn momenteel nog in ongewis over hun toekomst. Omdat Sambo en Babadi meer restwaarde hebben, lijkt het erop dat technisch directeur Earnest Stewart de prioriteit voor nu bij het jonge duo heeft liggen: verlengen of verkopen?

Elfrink ziet dat Sambo er niet in is geslaagd om Jordan Teze uit de basis te spelen. “Hij heeft weinig minuten gemaakt en is af en toe ingevallen. Hij heeft veel te weinig gespeeld om eerlijk te zijn. Hij had naar FC Twente gekund aan het einde van de transferperiode, maar die transfer is niet doorgegaan. Dat is voor die jongen wel zonde denk ik.”

Waar Bosz dit seizoen pas 105 speelminuten gaf aan Sambo, ziet Elfrink het wel in de rechtspoot zitten. "Ik vind het nog steeds een groot talent. Ik denk dat het een hele fijne voetballer is. Een technisch vaardige back die echt wel mogelijkheden heeft. Hij heeft offensieve drang, maar is verdedigend ook best taai. Daar kan hij nog wel in groeien, maar het is jammer voor hem dat hij zo weinig aan bod komt. Je had voor Sambo zelf gehoopt dat hij wat meer speeltijd zou krijgen."

Babadi naar Feyenoord?

Het is bekend dat PSV nog altijd hoopt eruit te komen met Babadi, wie een grote toekomst wordt toegedicht. Elfrink denkt niet dat de Nijmegenaar al heeft gekozen voor een pikante transfervrije overstap naar Feyenoord. “Feyenoord had in de zomer al belangstelling, er is bij hem geïnformeerd. Ik heb het afgelopen week in de week gelegd bij de zaakwaarnemer van Babadi, maar die zei dat Feyenoord op dit moment niet concreet is voor hem. Dat zou natuurlijk altijd nog kunnen veranderen.”

Elfrink durft nog niet met zekerheid te zeggen wat Babadi gaat doen. “Op dit moment heeft hij nog niet bijgetekend en ik vraag me af of dat nog gaat gebeuren. Hij gaat alles naast elkaar leggen natuurlijk, maar over drie weken kan hij al met andere clubs gaan praten.”

Babadi heeft bij PSV hevige concurrentie van Guus Til, Malik Tillman en Ismael Saibari, waardoor hij onder Bosz weinig aan de bak komt. Babadi debuteerde dit seizoen onder de Apeldoorner en staat inmiddels op 255 officiële speelminuten in 11 optredens. Tegen Feyenoord (1-2 winst) mocht Babadi afgelopen zondag slechts 1 minuut meedoen in De Kuip.

