PSV-directeur Brands doet boekje open: ‘Bergwijn stond huilend aan mijn bureau’

Marcel Brands is trots dat hij Georginio Wijnaldum en Steven Bergwijn als technisch directeur van PSV in het verleden voor veel geld heeft weten te verkopen. In de FC Afkicken-podcast De Beslissers laat Brands weten dat hij hoge verwachtingen van het tweetal had.

Bergwijn maakte in 2011 de overstap van de jeugd van Ajax naar die van PSV. In 2015 volgde het debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren en in 2020 maakte de Oranje-international een fraaie transfer naar Tottenham Hotspur.

Wijnaldum werd in 2011 voor vijf miljoen euro door Brands gekocht van Feyenoord en kwam uiteindelijk tot 154 officiële duels voor PSV 1, alvorens hij naar Newcastle United vertrok.

Brands was van juni 2010 tot mei 2018 technisch directeur van PSV. Het kwam toen meerdere keren voor dat grote talenten het lastig hadden, maar later toch voor veel geld werden verkocht.

“Ik kan heel erg genieten van een jeugdspeler waar je het in ziet zitten”, zegt de de huidige algemeen directeur van PSV in de podcast. “Ik heb ooit Georginio Wijnaldum huilend aan mijn bureau gehad. Hetzelfde geldt voor Steven Bergwijn. Die laatste had toen een iets te hoog vetpercentage. Phillip Cocu, de trainer van destijds, liet hem allemaal rondjes lopen.”

“Bergwijn kwam naar me toe, hij zat in zak en as. Dan ga je met zo’n jongen praten en probeer je hem bewust te krijgen. Uiteindelijk bloeit hij op en wordt zo’n jongen fantastisch bij PSV. Bergwijn is uiteindelijk voor 30 miljoen euro verkocht aan Tottenham Hotspur.”

Adam Maher

Ook de naam van Adam Maher komt in de podcast voorbij. Brands voorspelde hem als jong talent eveneens een grote toekomst, maar de inmiddels dertigjarige middenvelder kon de hoge verwachtingen bij PSV nooit helemaal waarmaken nadat hij in 2013 voor acht miljoen euro werd overgenomen van AZ.

“Een van de grotere transfers die ik hier gedaan heb, was Adam Maher. Ik heb nog nooit zoveel enthousiasme gezien bij de fans, maar het is toch net niet gelukt. Terwijl ik nooit twijfel had of hij zou slagen. Hij was achttien jaar en zat al bij het Nederlands elftal...”, aldus Brands.

Maher kwam tot 106 officiële wedstrijden in het shirt van PSV, waarna hij in 2016 werd verhuurd aan het Turkse Osmanlispor. Maher vertrok anderhalf jaar later definitief naar FC Twente. Inmiddels staat hij onder contract in Saudi-Arabië bij Damac FC, dat hem dit seizoen verhuurt aan Al-Wakrah uit Qatar.

