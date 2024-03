PSV deelt plaagstootje uit aan Feyenoord: ‘Alleen met hoeveel is de vraag’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de video die PSV heeft gepubliceerd in aanloop naar de topper tegen Feyenoord van zondag.

In de luchtig bedoelde video is een barman haast overtuigd van een overwinning van PSV. "Wat gaan we doen vandaag?", vraagt hij aan twee stamgasten, die vertrouwen hebben in een overwinning. "Alleen met hoeveel is de vraag", voegt de barman daaraan toe.

Met deze woorden wordt door het social media-team van PSV een plaagstootje uitgedeeld aan Feyenoord. Het Legioen brengt tijdens wedstrijden in De Kuip namelijk regelmatig het 'Wat gaan we doen vandaag? Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag' ten gehore.

De twee stamgasten wijzen de barman gelijk op het feit dat de wedstrijd tegen Feyenoord nog niet is gespeeld en het kampioenschap nog niet is binnengesleept. Er is overigens wel reden tot optimisme in Eindhoven, want PSV heeft een voorsprong van tien punten op Feyenoord, met nog elf speelronden in de Eredivisie voor de boeg.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties