PSV brengt bod uit op Sepp van den Berg; Fabrizio Romano weet welk bedrag

PSV heeft een bod van ongeveer tien miljoen euro uitgebracht op Sepp van den Berg. Dat meldt Fabrizio Romano. Liverpool hoefde er echter niet lang over na te denken: the Reds hebben het bod onmiddellijk van tafel geveegd.

“Ik heb begrepen dat PSV aan het einde van afgelopen week een officieel bod heeft ingediend bij Liverpool op Sepp van den Berg”, aldus Romano op X. “Dat gaat om ongeveer tien miljoen euro. Liverpool heeft het bod onmiddellijk geweigerd.”

Van den Berg wordt al langer aan PSV gelinkt. De Eindhovenaren zijn op zoek naar een verdedigende versterking, na het transfervrije vertrek van André Ramalho en de blessure van Armando Obispo.

PSV heeft echter flinke concurrentie in de strijd om Van den Berg, want ook VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart en FSV Mainz 05 werden in de afgelopen weken aan hem gelinkt. Liverpool zou zo’n twintig miljoen euro voor hem willen ontvangen.

Transfermarkt schat dat Van den Berg momenteel 12 miljoen euro waard is. Mogelijk wordt het een transfer van de lange adem. Indien PSV uiteindelijk besluit om meer dan 15 miljoen euro over te maken voor Van den Berg, kan hij de boeken ingaan als de inkomende recordtransfer in Eindhoven.

Momenteel delen Jerdy Schouten en Hirving Lozano die titel. Beiden kwamen vorige zomer voor 15 miljoen euro over vanuit de Serie A. Schouten werd overgenomen van Bologna, terwijl Lozano werd teruggekocht van Napoli.

Zelf liet Van den Berg zich dit weekend in gesprek met The Athletic al uit over een mogelijke transfer. "Misschien blijf ik, misschien ga ik weg. Ik zit nu bij een van de grootste clubs ter wereld. Arne Slot zei in een gesprek dat ik mij moest laten zien in de voorbereiding. Als ik echt een kans krijg, is de kans groot dat ik blijf. Maar de transferperiode duurt nog lang, dus we zullen zien wat er gaat gebeuren”, aldus de rechtspoot.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!