PSV bibbert door loodzware straf arbiter, maar wint in de Champions League van Rode Ster Belgrado

PSV is dinsdagavond door het oog van de naald gekropen in de Champions League. Er leek geen vuiltje aan de lucht toen de ploeg van Peter Bosz met een 0-3 voorsprong op Rode Ster Belgrado ging rusten, maar in de tweede helft werd het - mede door de rode kaart voor Ryan Flamingo - nog razendspannend. De Serviërs kwamen terug in de wedstrijd, maar sleepten geen punt meer uit het vuur: 2-3. Dankzij de zege is PSV dicht bij een plek in de tussenronde van het miljardenbal.

De opvallendste afwezige in de basisopstelling van PSV was Ismael Saibari. Hij zat ook niet op de bank vanwege ziekte. Guus Til verving hem op het middenveld, dat verder bestond uit Jerdy Schouten en Joey Veerman.

In de dertiende speelminuut leek PSV direct een tegenslag te krijgen, toen Cherif Ndiaye alleen richting PSV-doelman Walter Benítez mocht na een kolossale fout van Olivier Boscagli. De Argentijn was echter op tijd uit zijn doel en hij voorkwam een vroege achterstand.

Vervolgens sloeg PSV tweemaal toe binnen een tijdsbestek van acht minuten. Eerst mocht Luuk de Jong in alle vrijheid binnenkoppen na een corner van Veerman vanaf de rechterkant: 0-1. Vervolgens deed zich in de 24ste speelminuut een vergelijkbaar scenario voor, toen De Jong binnenkopte na een corner van Veerman vanaf de linkerkant: 0-2.

Op slag van rust leek Ryan Flamingo de wedstrijd in het slot te gooien, want op aangeven van Guus Til tekende hij de 0-3 aan. Toch bleek de wedstrijd nog lang niet gespeeld.

In de 52ste speelminuut leek er niets aan de hand toen Flamingo de bal veroverde vlak voor het eigen zestienmetergebied. Arbiter István Kovács zag in de verdedigende actie van de PSV-verdediger echter een zware overtreding op een doorgebroken speler, waardoor Flamingo direct rood kreeg. De VAR greep niet in.

Het bleek een zware tik voor PSV, dat in de 71ste en de 77ste minuut doelpunten incasseerde. Eerst maakte Ndiaye met het hoofd de 1-3 na een dekkingsfout achterin, terwijl het vervolgens Nasser Djiga was die boven de Eindhovense defensie uittorende en raak kopte: 2-3. In het restant van de wedstrijd was het nog billenknijpen voor PSV, maar de voorsprong werd niet meer uit handen gegeven.