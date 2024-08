PSV belt met alternatief voor Van den Berg en hoort behoorlijk hoge vraagprijs

PSV weet wat de vraagprijs van FC Nordsjaelland is voor Adamo Nagalo. Eerder meldde het Eindhovens Dagblad dat de Eindhovenaren de komst van de verdediger onderzoeken nu duidelijk is dat Sepp van den Berg onhaalbaar blijkt. Bronnen dicht bij de 21-jarige rechtspoot laten aan Voetbalzone weten dat de Deense club een transfersom verlangt die tussen de twaalf en vijftien miljoen euro ligt.

PSV had Van den Berg gebombardeerd tot topprioriteit, maar toen duidelijk werd dat Liverpool niet bereid was mee te bewegen heeft de club besloten verder te gaan zoeken. The Reds wilden 20 tot 24 miljoen euro ontvangen voor de verdediger, terwijl PSV maximaal 15 miljoen euro wilde betalen.

De Eindhovenaren zijn daarom gaan kijken naar een goedkoper alternatief. Nagalo wordt al sinds april in de gaten gehouden en scouts hebben al meermaals op de tribune van Nordsjaelland gezeten om de verdediger te beoordelen.

De interesse van PSV werd afgelopen week concreter en de club heeft al twee keer contact gehad met de leiding van Nordsjaelland. Nu is duidelijk geworden dat de Denen een fors prijskaartje om de nek van Nagalo hebben gehangen.

Nagalo wordt beschouwd als het volgende pareltje uit de befaamde Right to Dream Academy van Michael Essien, waarin onder meer Ajacied Mohammed Kudus werd vormgegeven. Nagalo blinkt uit met zijn fysieke staat van dienst en scherpe intercepties.

De international van Burkina Faso beschikt bij Nordsjaelland nog over een contract dat hem tot 2027 aan de club verbindt, dus dat verklaart deels de relatief hoge vraagprijs. Het is vooralsnog onduidelijk of PSV bereid is de gewenste transfersom te betalen.

De Eindhovenaren krijgen forse concurrentie in de strijd om de handtekening van Nagalo, want ook Bologna, West Ham United en Burnley hebben reeds gesprekken gevoerd met zijn zaakwaarnemer.