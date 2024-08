Milan van Ewijk is aangeboden bij PSV, maar voor nu geen concrete optie. Dat schrijft Rik Elfrink in navolging van berichtgeving van ESPN, dat meldde dat de 23-jarige rechtsback van Coventry City in de belangstelling staat van de volledige Nederlandse traditionele top drie en ook interesse geniet uit de Bundesliga. Van Ewijk zou ongeveer tien miljoen euro moeten kosten, zo klonk het.

Elfrink meldt daarnaast dat Kenny Tete een ‘heel lastig haalbare optie’ is en dat de zoektocht bij PSV ‘gewoon doorgaat’. De Eindhovenaren moeten zich gaan versterken aan de rechterkant van de defensie nu Jordan Teze hard op weg is naar AS Monaco, dat er wel nog uit moet zien te komen met technisch directeur Earnest Stewart.

Ook Ajax zou het volgens ESPN zien zitten in Van Ewijk, zeker nu bekend is geworden dat de club niet onwelwillend staat tegenover een vertrek van Devyne Rensch. “Francesco Farioli ziet verder voor Anton Gaaei geen basisplaats in het verschiet, waardoor de Amsterdammers op zoek zijn naar versterkingen”, schrijft ESPN. “Voor Ajax is het nog maar de vraag of het aan de vraagprijs kan en wil voldoen. Ajax zal - zoals bekend - eerst moeten verkopen, wil het een aankoop doen.”

Feyenoord zou Van Ewijk ook op de radar hebben. De rechtspoot zou in het nieuwe systeem van Brian Priske uitstekend kunnen fungeren als vleugelverdediger op de rechterflank. De Rotterdammers hebben op dit moment met onder anderen Bart Nieuwkoop, Givairo Read en Marcus Pedersen echter al veel spelers die op die positie uit de voeten kunnen. Ook Lutsharel Geertruida zou daar kunnen spelen. “Er zal dus naar alle waarschijnlijkheid eerst ruimte vrij gemaakt moeten worden in de selectie om de komst van Van Ewijk mogelijk te maken”, aldus ESPN.

Van Ewijk speelde twee seizoenen bij sc Heerenveen voordat hij vorig jaar zomer voor ruim vijf miljoen euro overstapte naar Coventry, dat uitkomt in de Championship. De rechtsback kwam in zijn eerste seizoen namens de Engelsen tot 49 optredens en bereikte de halve finale van de FA Cup, waarin het Manchester United van Erik ten Hag uiteindelijk te sterk was.

De achtvoudig jeugdinternational van Oranje ligt nog tot medio 2027 vast bij Coventry. Volgens Transfermarkt is hij zeven miljoen euro waard.

