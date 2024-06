PSV-aanvaller Johan Bakayoko uit teleurstelling over reserverol bij België

Voor Johan Bakayoko is het op persoonlijk vlak nog geen geslaagd EK. De aanvaller van PSV begon in geen van de drie groepswedstrijden van België in de basis en kwam tijdens de enige zege van de Rode Duivels, tegen Roemenië (2-0), zelfs helemaal niet van de bank. "Ontgoocheld? Ja, een beetje", sprak hij op de persconferentie over zijn reserverol.

Bondscoach Domenico Tedesco koos in het eerste groepsduel met Slowakije (0-1 nederlaag) voor Leandro Trossard op de rechtsbuitenpositie. Door de nederlaag besloot Tedesco zijn elftal op vier plaatsen te wijzigen, maar voor Bakayoko was ook tegen Roemenië geen plek, daar Tedesco koos voor Jérémy Doku rechts op het middenveld, vlak achter valse rechtsbuiten Kevin De Bruyne.

Tegen Oekraïne kreeg Trossard weer de voorkeur. In totaal kwam Bakayoko tot 47 speelminuten, waarin hij ondanks de nodige dreigende momenten geen doelpunt of assist achter zijn naam wist te krijgen. Maandag wacht de achtste finale tegen Frankrijk, dat op voorhand de favoriet is om de kwarfinale te bereiken ten koste van de nog niet overtuigende Belgen.

"Ontgoocheld? Ja, een beetje", sprak Bakayoko op de persconferentie op zaterdag over zijn reserverol. In aanloop naar het EK was de PSV'er nog basisklant in het oefenduel tegen Montenegro (2-0 winst). "Ik werk hard om basisspeler te zijn. Gefrustreerd? Dat niet. De coach maakt beslissingen en kiest voor de beste ploeg in zijn ogen. En we zijn door naar de volgende ronde, dus ik kan alleen maar blij zijn."

België heeft tot op heden weinig potten kunnen breken op het EK. Alleen tegen Roemenië kwamen onze zuiderburen tot scoren, al had Romelu Lukaku de pech dat hij al drie treffers afgekeurd zag worden. Twee wegens buitenspel, een vanwege hands van Loïs Openda. "Lukaku zijn drie afgekeurde doelpunten waren heel nipt. Voor hetzelfde geld scoorde hij al drie keer", weet Bakayoko.

"We hadden veel kansen, we hebben gewoon meer geluk nodig. Dat is voetbal: soms scoor je vier à vijf keer, soms scoor je niet." De sfeer is desondanks goed in het Belgische kamp, verzekert Bakayoko. "Ik denk niet dat we dit EK beleven op de manier die veel mensen denken. Gisteren (vrijdag, red.) kwamen onze families op bezoek. We lachen enorm veel met elkaar en er is een heel goede sfeer."

Van een favorietenrol voor Frankrijk wil Bakayoko niets weten. "Er is geen favoriet, beide ploegen vrezen elkaar. We hebben allebei onze sterktes en zwaktes", vertelt de rechtsbuiten, die nog niet veel van Frankrijk heeft gezien. "Enkel de wedstrijd tegen Nederland (0-0, red.) heb ik gezien. Het was een gelijkwaardige wedstrijd waarin Frankrijk goede momenten had. Ik heb dus niet voldoende gezien om te oordelen."

