PSV-aanvaller Johan Bakayoko geniet opnieuw serieuze interesse uit Premier League

Johan Bakayoko mag zich andermaal verheugen op interesse uit de Premier League. De vleugelaanvaller van PSV staat hoog op het verlanglijstje van Newcastle United, zo meldt The Telegraph.

Newcastle-manager Eddie Howe is van mening dat zijn ploeg vers bloed kan gebruiken en dus hoopt de club in januari al toe te slaan bij PSV, waar Bakayoko nog tot medio 2026 vastligt.

Een winterse transfer ligt echter bijzonder gecompliceerd, meldt de Engelse krant. Dat heeft alles te maken met de houding van PSV, dat de vleugelaanvaller halverwege het seizoen niet wil kwijtraken.

Bakayoko, dit seizoen goed voor zes goals en drie assists in twintig wedstrijden over alle competities, staat bij meerdere grote, niet nader genoemde clubs op de radar. Howe is één van de mensen binnen de club die bijzonder gecharmeerd is van Bakayoko en hoopt Bakayoko en PSV alsnog te overtuigen.

Afgelopen zomer leek Bakayoko al op weg naar de uitgang van het Philips Stadion. Brentford bood liefst veertig miljoen euro, maar van een transfer kwam het destijds niet. De Rode Duivel gaf later te kennen te mikken op club van een iets hoger kaliber.

Hoe Bakayoko zelf aankijkt tegen de interesse van the Magpies, is vooralsnog onbekend. De huidige nummer twaalf van de Premier League is naast Bakayoko ook gecharmeerd van Bryan Mbuemo (Brentford) en Antoine Semenyo (AFC Bournemouth), maar de club heeft te maken met beperkte financiële middelen.

De twee bovengenoemde Premier League-spelers zouden namelijk tussen de zestig en zeventig miljoen euro moeten kosten. Een dergelijk bedrag kan in januari niet worden opgehoest door Newcastle.

Newcastle heet te maken met de Premier League’s Profit and Sustainability Rules (PSR), de regels die bepalen dat clubs over een periode van drie jaar maximaal 125 miljoen euro verlies mogen lijden. Met de mogelijke verkoop van Kieran Trippier, Miguel Almirón en Bruno Guimarães hoopt de club wel wat financiële ademruimte te krijgen in de winterse transferperiode, al lijkt het er nu op dat het standpunt van PSV inzake Bakayoko onveranderd zal blijven.