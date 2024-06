PSG wil Mbappé fors miljoenenbedrag onthouden: ‘Hij heeft absoluut geen klasse’

Paris Saint-Germain is niet blij met de uitspraken die Kylian Mbappé dinsdag deed op een persconferentie. Volgens de inmiddels naar Real Madrid vertrokken aanvaller is hij door diverse mensen in de top van de organisatie in Parijs niet goed behandeld. PSG heeft geen officiële reactie gegeven, maar verschillende media melden dat de club niet blij is met de uitspraken van Mbappé.

"Ze zeiden recht in mijn gezicht dat ik niet meer voor PSG zou spelen", verklaarde Mbappé tijdens de persconferentie, zonder daarbij specifiek namen te noemen. "En ze spraken op een dreigende toon tegen mij. Luis Enrique en Luís Campos hebben me echt gered. Zonder hen had ik geen stap meer op het veld gezet. Daarom heb ik ook zoveel waardering voor ze.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Mbappé besloot zijn aflopende contract niet te verlengen, maar kreeg desondanks een nieuwe kans bij PSG. De door hem geroemde Luis Enrique passeerde hem na de jaarwisseling een paar keer in de Ligue 1. In de Champions League speelde Mbappé bijna alles, al was dat niet voldoende om de belangrijkste Europese clubprijs te veroveren.

Een medewerker binnen PSG heeft in gesprek met persbureau AFP laten weten dat de club niet blij is met de gang van zaken rondom Mbappé. Daarbij werd gezegd dat hij ‘absoluut geen klasse heeft’ en dat de clubleiding niets te maken heeft met de opstelling. “Nasser Al-Khelaïfi (voorzitter, red.) heeft nooit een beslissing over het elftal gedicteerd”, zo schrijft het persbureau.

Ook L’Équipe nam contact op met een bron binnen PSG. “Het is gewoon respectloos om dat te zeggen zodra hij zijn nieuwe club heeft aangekondigd. Hij vergeet zeker dat hij hier zeven jaar heeft doorgebracht en alles wat er voor hem is gedaan. Hij vergeet zijn herhaalde verzoeken, wat wij hebben ingewilligd... Het is voor ons een extra bevestiging dat het collectieve project dat we nu uitvoeren het juiste is”, zo luidde de verklaring.

Als gevolg van de ongeregeldheden zou PSG mogelijk het salaris van de maand juni, de laatste contractmaand van Mbappé, niet willen overmaken aan de 25-jarige Fransman, zo meldt L’Équipe. In februari, toen Mbappé officieel bekendmaakte PSG te zullen gaan verlaten, reageerden de Parijzenaren al door hem te onthouden van twee maanden salaris.

Mochten beide partijen niet tot een overeenkomst komen, zal de Ligue 1 mogelijk moeten ingrijpen, zo schrijft de Franse sportkrant. Volgens Sky Sports verdiende Mbappé gedurende het laatste seizoen 75 miljoen euro, waarvan PSG hem dus nog een deel is verschuldigd.

Na een lange transfersoap maakte Real Madrid maandag eindelijk de komst van Mbappé wereldkundig. De steraanvaller maakt transfervrij de overstap van PSG, waar hij sinds de zomer van 2017 speelde. Mbappé zal zich nu eerst gaan opmaken voor het EK met Frankrijk, dat in Groep D onder andere het Nederlands elftal treft.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties