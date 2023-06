PSG gaat af in afscheidswedstrijd Messi; Rennes profiteert van uitglijder Lille

Zaterdag, 3 juni 2023 om 22:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:32

Paris Saint-Germain heeft het seizoen in mineur afgesloten. De Parijzenaren kwamen snel op een 2-0 voorsprong, maar gaven het compleet uit handen tegen Clermont Foot: 2-3. Lionel Messi speelde een ongelukkige laatste wedstrijd voor PSG, door onder meer een grote kans over te schieten. Sergio Ramos, die ook afscheid neemt, maakte het openingsdoelpunt. In de strijd om het Europa League-ticket is Stade Rennes de grote winnaar. Zij wonnen zelf bij Stade Brest (1-2) en profiteerden zo optimaal van het 1-1 gelijkspel van Lille OSC bij degradant Troyes. Voor Lille resteert een Conference League-ticket. Onderin wist FC Nantes zich te handhaven dankzij een 1-0 zege op Angers. AJ Auxerre is het kind van de rekening en degradeert naar de Ligue 2.

Paris Saint-Germain - Clermont Foot 2-3

Clermont dacht na een kleine vijf minuten spelen op voorsprong te komen. Grejohn Kyei schoot knap raak, maar zag zijn treffen afgekeurd worden wegens hands in de aanloop naar zijn goal. Tien minuten later was het aan de andere kant wel raak via Ramos. De Spanjaard kreeg de bal perfect op zijn hoofd geschilderd door Vitinha en kopte raak: 1-0. De tweede treffer van de Parijzenaren viel nog geen vijf minuten later. Achraf Hakimi werd in de zestien omvergeduwd, waardoor Kylian Mbappé een strafschop kreeg te nemen en niet faalde: 2-0.

De aanvaller vierde het doelpunt met een eerbetoon aan Sergio Rico, die al dagen in het ziekenhuis ligt na een vreselijk ongeluk. Niets leek een overwinning in de weg te staan, totdat Johan Gastien al snel voor een reality check zorgde. Hij tikte binnen na slordig balverlies van Gianluigi Donnarumma en Marco Verratti: 2-1. Kyei liet vervolgens na om vanaf elf meter raak te schieten, maar op slag van rust zorgde Mehdi Zeffane alsnog voor de 2-2 door binnen te tikken na weifelend optreden van Donnarumma.

Een ?????????????????????????????? van Sergio Ramos ?? De verdediger speelt zijn laatste wedstrijd in Parijs en bedankt de fans met deze lekkere kopgoal! ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGCF63 pic.twitter.com/Jd51HU2WYy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 3, 2023

Het bleek niet de wedstrijd te zijn van Messi, die vlak na rust in alle vrijheid over schoot. De Argentijn leek na een uur spelen alsnog op het scorebord te komen. Messi had een hard en laag schot in huis, maar zag Mory Diaw uitstekend redding brengen. Aan de andere kant vond Kyei eindelijk zijn geluk. Hij liep een scherpe voorzet bij de tweede paal via zijn knie binnen: 2-3. PSG zette in de fase daarna even druk, maar echt dichterbij kwam de ploeg niet. De urgentie om de gelijkmaker aan te tekenen ontbrak volledig in de slotfase en dat kwam de ploeg van trainer Christophe Galtier op een fluitconcert te staan.

Wat een ????????????! ?? Een koud kunstje zou je zeggen, maar Messi krijgt de bal er niet in... ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGCF63 pic.twitter.com/6C5xfw46aK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 3, 2023

Troyes - Lille OSC 1-1

Lille had van tevoren een punt meer dan zowel Stade Rennes als AS Monaco en wist dus dat een zege genoeg was de vierde plaats, en dus Europa League-voetbal, veilig te stellen. Op bezoek bij degradant Troyes maakte Lille in de eerste helft geen al te sterke indruk: sterker nog, grote kansen werden er amper gecreëerd, tot vlak voor rust. Allereerst zag Jonathan Bamba zijn treffer afgekeurd worden wegens buitenspel, waarna Angel Gomes in blessuretijd de paal raakte. Vlak na rust was de beslissende treffer alsnog daar. Bamba vond Bafode Diakité, die op zijn beurt de linkerhoek vond: 0-1. Rony Lopes, ex-Lille, zorgde met nog twintig minuten te gaan echter plots voor de gelijkmaker. Ook hij vond de linkerhoek: 1-1.

Stade Brest - Stade Rennes 1-2

Rennes wist dat het Lille op doelsaldo zou kunnen passeren, maar uiteraard ging de ploeg van trainer Bruno Genesio gewoon voor de overwinning. Benjamin Bourigeaud zette Rennes op het juiste pad door na dertien minuten voor de 0-1 te zorgen. De spits schoot vanaf de rand van de zestien zeer fraai raak. Rennes zag Brest, dat als middenmoter nergens meer om speelde, echter op gelijke hoogte komen. Hamari Traoré maakte hands, waarna Haris Belkebla de daaropopvolgende strafschop benutte: 1-1.

Nog voor rust wist Rennes orde op zaken te stellen en weer was Bourigeaud de gevierde man. Na een overtreding in de zestien kreeg Rennes ook een strafschop en de goaltjesdief schoot, ondanks een handschoen van Marco Bizot, raak: 1-2. Na rust kregen Karl Toko Ekambi en opnieuw Bourigeaud kansen op meer, maar zij misten. De zege bleef echter staan.

AS Monaco - Toulouse 1-2

Toulouse trad aan met een voor Nederlanders relatief onbekend elftal. Branco van den Boomen, Zakaria Aboukhlal en Thijs Dallinga begonnen op de bank, terwijl Stijn Spierings ontbrak wegens een schorsing. Toulouse is al enige tijd klaar in de competitie en speelde tegen een AS Monaco dat nog alles had om voor te vechten. De Monegasken wisten het net in de eerste helft echter niet te vinden. De grootste kans voor de thuisploeg kwam op naam van Wissam Ben Yedder, die Toulouse-doelman Maxime Dupé fraai redding zag brengen.

Na rust werd de score wel geopend, zij het door Toulouse. Invaller Aboukhlal profiteerde van een rebound: 0-1. Monaco vocht zich echter terug en kwam via Ben Yedder, die Breel Embolo mocht bedanken voor de assist, op gelijke hoogte: 1-1. Ben Yedder trof in de slotfase nog de paal, terwijl een treffer van Axel Disasi werd afgekeurd wegens buitenspel. Monaco kreeg het maar niet voor elkaar en moest in minuut 93 zelfs toezien hoe Rhys Healey voor de 1-2 zorgde. De Engelsman schoot van net buiten de zestien knap raak.