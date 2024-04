Problemen stapelen zich op bij Vitesse: Hadj-Moussa wacht reserverol tegen PSV

Vitesse kent bepaald geen optimale voorbereiding voor het Eredivisie-duel met PSV. Het Algemeen Dagblad weet dat de geplaagde Arnhemmers het donderdag en vrijdag op de training moesten doen zonder trainer Edward Sturing, die kampt met griep. Daarnaast zijn er liefst vijf spelers niet bij tegen PSV en heeft het er alle schijn van dat sterspeler Anis Hadj-Moussa op de bank begint.

Sturing moest donderdag noodgedwongen afhaken op de training van Vitesse toen duidelijk werd dat hij te veel last had van griep. Die dag werd de training overgenomen door Tim Cornelisse, daar Nicky Hofs niet aanwezig was. De oud-middenvelder was in Birmingham bij Aston Villa als onderdeel van de trainerscursus.

Ook de training van vrijdag kwam nog te vroeg voor Sturing, waardoor de oefensessie op Papendal geleid werd door de inmiddels teruggekeerde Hofs. Sturing hoopt zaterdag wel weer fit genoeg te zijn om op de bank plaats te nemen, wanneer Vitesse het zaterdagmiddag (16:30 uur) in het Philips Stadion opneemt tegen koploper PSV.

Een resultaat meenemen uit Eindhoven lijkt vooraf een vrijwel onmogelijke opgave voor Vitesse, dat hard op weg is naar degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast verloor PSV onlangs pas voor de eerste keer in de Eredivisie dit seizoen en heeft de ploeg van Bosz de landstitel binnen handbereik, gezien de voorsprong van negen punten op naaste achtervolger Feyenoord en het geringe aantal van vijf wedstrijden dat nog op het programma staat.

Bovendien moet Vitesse vijf spelers missen. Zo zit er voor Marco van Ginkel geen ontmoeting met zijn ex-club in. De aanvallende middenvelder haakte vrijdag af met een enkelblessure. Daarnaast kampt Mexx Meerdink met een lieskwetsuur en hinderen knieproblemen Davy Pröpper, Fodé Fofana en Miliano Jonathans van deelname aan de wedstrijd.

Het Algemeen Dagblad verwacht dat er geen wijzigingen zullen plaatsvinden in de opstelling van de Gelderlanders ten opzichte van de verloren derby tegen NEC (0-3). Dat zou betekenen dat Hadj-Moussa andermaal niet aan de aftrap verschijnt. De Algerijn, die na dit seizoen naar Feyenoord vertrekt, was er tegen NEC niet bij wegens darmklachten en lijkt niet op tijd fit te raken om aan de aftrap te verschijnen.

Hadj-Moussa is inmiddels wel aan de betere hand en trainde de hele week mee, maar zat vrijdag op de afsluitende training bij de reserves. Gyan de Regt lijkt de voorkeur te krijgen boven Hadj-Moussa. Vitesse is momenteel de hekkensluiter in de Eredivisie met vijf punten achterstand op nummer zestien Excelsior. FC Volendam, dat twee punten meer heeft dan Vitesse, neemt het vrijdagavond op tegen Excelsior. Dat affiche alleen al is slecht nieuws voor Vitesse, dat weet dat minimaal één van zijn concurrenten een of meerdere punten zal pakken.

