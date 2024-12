Problemen bij FC Barcelona: onzekerheid over inschrijving van twee spelers voor tweede seizoenshelft

FC Barcelona lijkt weer problemen te hebben met de financiële huishouding. De Spaanse topclub moet alles uit de kast halen om Dani Olmo en Pau Victor in te kunnen schrijven voor de tweede seizoenshelft.

Deze zomer had Barça ook al de grootst mogelijke moeite om Olmo in te kunnen schrijven. De club besloot Vitor Roque (Real Betis) en Clément Lenglet (Atlético Madrid) te verhuren. Daarmee was er echter nog niet voldoende ruimte vrijgemaakt in het salarishuis.

Iedere club in LaLiga heeft zich te houden aan een eigen salarisplafond. De Spaanse voetbalbond gaf de Catalanen echter alsnog toestemming die van hen te overschrijden, nadat verdediger Andreas Christensen langdurig geblesseerd raakte. Op basis van artikel 77 van het La Liga-reglement mag een club dan een vervanger inschrijven.

Verschillende Spaanse media melden dat Olmo en Victor maar zijn ingeschreven tot aan de winterstop. Barça moet daarom weer wat verzinnen om het duo speelgerechtigd te krijgen voor de tweede seizoenshelft.

Barcelona heeft al een idee. De club wil een gelimiteerd aantal VIP-plaatsen verkopen voor een periode van twintig jaar. De verkoop zou een bedrag van zo’n tweehonderd miljoen euro moeten opleveren.

Indien dit idee niet haalbaar is, kunnen Olmo en Victor na de winterstop niet meer in actie komen in de competitie. Het duo zou wel inzetbaar zijn in de Spaanse supercup, al is de Spaanse voetbalbond het daar niet mee eens. De supercup vindt plaats in januari 2025.