Priske zorgt soms voor ongemakkelijkheid bij Feyenoord: 'Bij Arne Slot had je dat nooit'

Brian Priske toont bij Feyenoord doorgaans twee gezichten. Dit onthult clubwatcher Mikos Gouka op Tweede Kerstdag in de AD Voetbalpodcast. De Deense trainer beheerst de Nederlandse taal wel degelijk, maar tijdens interviews en persconferenties schakelt hij steevast over op het Engels.

''Ik sprak met Priske op het veld van MVV, na de overwinning van Feyenoord in de beker. Dan praat je in het Nederlands met hem. Maar als de camera aangaat, gaat hij verder in het Engels'', opent Gouka zijn analyse over het eerste halfjaar van Priske in De Kuip.

'Ik denk dat het voor Priske beter is als hij het op termijn in het Nederlands gaat doen. Dat zou hem wel een beetje helpen'', krijgt de Feyenoord-trainer gratis advies mee van de journalist die de Rotterdamse club op de voet volgt.

Priske kwam als speler uit voor Racing Genk en Club Brugge en leerde in die periode Nederlands spreken. Als trainer diende hij in het seizoen 2021/22 Royal Antwerp FC. Bij de Belgische club gaf Priske geregeld interviews in het Nederlands.

''Je kunt prima in het Nederlands met hem praten. Je hoort wel dat Priske hier niet geboren is, maar hij redt zich prima. Toch voelt hij zich nog niet veilig genoeg om het op de persconferenties te doen. Dan geeft hij weleens antwoorden waarvan de hele zaak denkt: Hij heeft de vraag niet begrepen, anders geef je dat antwoord niet. Dan laat iedereen het ook maar.''

Gouka erkent in de podcast dat hij zich soms opgelaten voelt in het bijzijn van Priske. ''Er hangt soms iets ongemakkelijks om hem heen. Dan verschijnt hij iets te vroeg op de persconferentie en ontstaat er een gesprek waarvan je denkt: Het was ook prima geweest als die niet had plaatsgevonden.''

De Feyenoord-watcher trekt in dat kader de vergelijking met de voorganger van Priske. ''Arne Slot was ook niet de grootste socializer, maar daar voelde je je nooit ongemakkelijk bij.''