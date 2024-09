Priske sleutelt flink aan opstelling Feyenoord voor Champions League-duel met Bayer Leverkusen

De opstelling van Feyenoord voor de Champions League-wedstrijd tegen Bayer Leverkusen is bekend. Trainer Brian Priske kiest voor een verstevigd middenveld met verkapte 4-4-2-formatie, al staat Antoni Milambo op papier rechtsbuiten. Hwang In-beom maakt zijn (basis)debuut in De Kuip, waar om 18:45 uur afgetrapt wordt. Het duel is live te zien op Ziggo Sport.

Timon Wellenreuther is de doelman van Feyenoord en aan de verdediging sleutelt Priske op één plek ten opzichte van het gelijkspel tegen FC Groningen (2-2): Gernot Trauner keert terug in de basis ten koste van Gijs Smal. Jordan Lotomba, Thomas Beelen en Dávid Hancko completeren de achterhoede.

Op het middenveld verandert ook wel het nodige. Chris-Kévin Nadje en Gjivai Zechiël zijn naar de bank verwezen om plaats te maken voor Ramiz Zerrouki en Hwang. Daarbovenop komt de basisplaats voor Antoni Milambo, die vermoedelijk als verbindingsspeler zal fungeren tussen het middenveld en de aanval. Bij de UEFA staat hij als rechtsbuiten op het opstellingsformulier.

De tweemansvoorhoede wordt gevormd door Santiago Gimenez en Igor Paixão. Bart Nieuwkoop, die tegen Groningen nog als verkapte rechtsbuiten stond, moet geblesseerd toekijken. Ook Calvin Stengs is er niet bij wegens blessureleed.

Priske leeft vol vertrouwen toe naar de confrontatie met Leverkusen, dat vorig seizoen ongeslagen kampioen van Duitsland werd. “We weten op Europese avonden dat alles mogelijk is. '”Je moet erin geloven en de kwaliteiten die je hebt laten zien. Donderdag hebben we onze supporters nodig.”

“De magische Europese avonden in De Kuip lijken me heel bijzonder om mee te maken. Ik heb het een aantal keer de steun van De Kuip ervaren. We hebben een tijdje niet meer thuis gespeeld en kijken er allemaal naar uit om weer in De Kuip te spelen.”

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Beelen, Hancko; Zerrouki, Timber, Hwang, Milambo; Gimenez, Paixão.

Opstelling Bayer Leverkusen: Hrádecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Boniface, Wirtz.