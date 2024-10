Priske noemt speler die mag hopen op basisplek bij Feyenoord tegen Benfica

De kans is zeker aanwezig dat Gernot Trauner woensdag in de basis start bij Feyenoord in het Champions League-duel met Benfica. Trainer Brian Priske koos zaterdag tegen Go Ahead Eagles (1-5) ook al voor de Oostenrijker achterin als vervanger van de gepasseerde Thomas Beelen.

''Gernot is hier zeker om te concurreren. Hij komt in aanmerking voor de basisopstelling'', zo benadrukt Priske dinsdag op de persconferentie in aanloop naar de Europese ontmoeting met Benfica. '' Trauner maakte in Deventer overigens niet de 90 minuten vol.

Hugo Bueno viel tegen Go Ahead uit met een lichte blessure. De linksback is desondanks op het vliegtuig gestapt richting Portugal en het is niet uitgesloten dat de Argentijnse vleugelverdediger op tijd fit raakt voor de Champions League-wedstrijd tegen Benfica.

''Voor Hugo geldt hetzelfde als Trauner. Hij heeft de afgelopen dagen aan zijn herstel gewerkt en niet op het veld gestaan. Maar vandaag (dinsdag, red.) traint hij wél en zullen we moeten zien hoe zijn voet reageert.''

Mocht Bueno de race tegen de klok verliezen, dan kiest Priske waarschijnlijk voor Gijs Smal op de linksbackpositie. Centrale verdediger Dávid Hancko kan eventueel worden doorgeschoven naar de linkerkant van de verdediging.

Priske geeft tot slot een update over spelers die ontbreken in de selectie van Feyenoord. ''Nadje (Chris-Kévin Nadje, red.) en Zechiël zijn nog geblesseerd en gaan deze wedstrijd niet halen. We hopen dat ze de uitwedstrijd tegen FC Utrecht halen.''

Feyenoord gaat deze zondag op bezoek bij de verrassende nummer twee in de Eredivisie. De Rotterdammers, zelf de huidige nummer vier, staan momenteel zes punten achter Utrecht.