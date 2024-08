Brian Priske legt uit wat Timon Wellenreuther fout deed in slotfase Feyenoord-Willem II

Brian Priske praat direct na het teleurstellende 1-1 gelijkspel van Feyenoord tegen Willem II onder meer over Timon Wellenreuther. De doelman werd in de slotfase geklopt toen hij uit zijn doel kwam rennen. In plaats van een ruime overwinning opent Feyenoord het nieuwe Eredivisie-seizoen dus met puntenverlies.

"Hij neemt daar de verkeerde beslissing", verzucht Priske in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. "Maar dat heeft Timon zelf ook al gezegd. En dan geef je de tegenstander de kans om een punt te pakken dat het eigenlijk niet verdiende."

Priske benadrukt direct dat hij geen wrok koestert richting Willem II. "Dat is niet belangrijk. We moeten naar onszelf kijken en kijken naar wat beter kan. We kregen een paar grote en normale kansen, maar we hadden zeker meer kansen moeten creëren. We misten ook creativiteit om er vaker doorheen te komen."

Willem II betrok duidelijk de verdedigende stellingen in De Kuip, maar dat was is voor Priske geen reden om een klaagzang te starten. "Alle respect voor de tegenstander. Want we hadden ook niet verwacht dat ze hier zouden komen om te domineren. Het is dan aan ons om te domineren. Dat lukte een paar keer, maar dan moet je die kansen wel afmaken. Was dat gelukt, dan hadden we hier heel anders gestaan."

Priske vindt het moeilijk om de teleurstelling van het puntenverlies op eigen veld snel een plaats te geven. "We hadden alles in eigen hand en hebben niet veel kansen weggegeven. We hadden drie punten moeten pakken. De teleurstelling is een combinatie van alles. Uiteraard de uitslag, maar ook het doelpunt dat we incasseren."

Zerrouki

Kraay wil van Priske weten waarom Ramiz Zerrouki constant de bal ophaalde bij de verdedigers. "We hebben dit besproken tijdens de rust. We moesten de posities iets meer houden zoals ze normaal horen te zijn. Soms probeerden spelers hun eigen idee te vinden tijdens de wedstrijd en dat is ook belangrijk. Maar soms maken ze beslissingen die niet in de spelopvatting horen en dan gaat het mis. Daar moeten we de komende dagen zeker naar kijken."

Ook Santiago Gimenez, die enkele grote kansen miste en werd gewisseld door Priske, komt ter sprake. "De ene week is iemand een held, en de andere week totaal niet. Santi bevond zich in kansrijke posities en was gevaarlijk. Vorige week (tegen PSV, red.) scoorde hij twee keer en was hij overal bij betrokken. Vandaag kwam hij in goede posities, maar bleven goals uit. Daar hebben we niet altijd controle over."

