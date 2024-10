Priske: 'Hij heeft nog geen minuut gespeeld dit seizoen, maar dat kan snel veranderen'

Brian Priske sluit niet uit dat er een keeperswissel gaat plaatsvinden bij Feyenoord. Timon Wellenreuther ging woensdagavond in de Klassieker tegen Ajax (0-2) bij beide treffers niet vrijuit en is al langer het mikpunt van kritiek.

"We waren blij met de goede fase waarin we zaten", begint Priske op de persconferentie. "Maar dit is een compleet andere wedstrijd. We weten dat dit moeilijke, zware wedstrijden zijn. Er komen een hoop emoties los. Uiteindelijk zijn we allemaal teleurgesteld over het resultaat."

"We waren niet in staat om Ajax te unlocken. Waar dat aan lag? Dat is lastig om te zeggen. Dat heeft met verschillende factoren te maken. Soms moet je ook de credits geven aan de tegenstander. Ze hebben heel goed verdedigd, heel compact."

Volgens Priske heeft zijn ploeg 'een aantal momenten gehad' om te scoren. "We hadden de energie van de fans kunnen krijgen, maar die kans hebben we niet gegrepen. Het is aan ons om het te evalueren en vooruit te kijken. Zo simpel is het."

Priske krijgt dan de vraag hoe hij kijkt naar de positie van Wellenreuther. "Het is onderdeel van voetbal dat spelers fouten maken. Timon is misschien betrokken bij de goals, maar dat zijn de andere spelers ook. Het is hoe het is."

"We evalueren de prestaties van álle spelers. Niet op basis van één wedstrijd, maar over een heel seizoen. We kijken ook naar prestaties op trainingen. Het zijn uiteindelijk beslissingen die ik dien te maken, maar overall zijn we tevreden over de prestaties van Timon."

Priske weigert antwoord te geven op de vraag of hij overweegt om Wellenreuther te vervangen voor Justin Bijlow. "Het is een wedstrijd die we met z'n allen verloren hebben, dit valt niet alleen Timon te verwijten. Er zijn veel dingen die fout gaan bij beide goals."

"We zitten hier niet om schuldigen aan te wijzen. Anderzijds is niemand onaantastbaar. Of je nou keeper, middenvelder of aanvaller bent, als je niet presteert zijn er spelers die hun kans grijpen. Dat is normaal in de voetballerij."

"Ik heb de keuze gemaakt dat Wellenreuther de eerste doelman is. Dat was mijn keuze. Justin heeft in de eerste tien wedstrijden niet gespeeld, maar wie zegt dat hij in de andere 24 wedstrijden niet zal spelen? Niemand die het weet. Het kan snel veranderen, dat is part of the game", liet Priske de deur tot slot op een kier voor Bijlow.