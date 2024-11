Priske heeft grote verrassingen in opstelling Feyenoord: Nieuwkoop rechsbuiten, nieuwe nummer 10 én spits

Brian Priske heeft de opstelling van Feyenoord voor het treffen met Red Bull Salzburg bekendgemaakt. De oefenmeester kiest ervoor om Luka Ivanusec in de basis te posteren, wat ten koste gaat van Ramiz Zerrouki. Het duel is De Kuip begint om 21:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Timon Wellenreuther is de vervanger van Justin Bijlow, die, enkele dagen nadat hij opnieuw eerste doelman werd, niet fit genoeg is om in actie te komen. Jordan Lotomba en Gernot Trauner krijgen de voorkeur boven respectievelijk Givairo Read en Thomas Beelen. Dávid Hancko en Hugo Bueno completeren de defensie.

Afgelopen weekend tegen AZ maakte Zerrouki geen al te beste indruk. De Algerijn verhuist mede daardoor naar de bank. Ivanusec mag het laten zien op de 10-positie, en hij wordt in zijn rug gesteund door Hwang In-beom en Quinten Timber.

Na Santiago Gimenez is ook Ayase Ueda geblesseerd geraakt aan zijn bovenbeen. Niet Julián Carranza, maar Ibrahim Osman krijgt de kans in de spits en wordt bijgestaan door Bart Nieuwkoop en Igor Paixão.

Vooraf ging het vooral over Wellenreuther, die nog geen week na het verliezen van zijn basisplaats moet opdraven tegen Salzburg. Priske hoopt dat de Duitse goalie mentaal voorbereid is. “Dat is een van de vragen die moeilijk is om te beantwoorden”, vertelde de oefenmeester op de persconferentie.

“Het is topsport en het antwoord zien we morgen. We hebben goede gesprekken gehad met Timon en ook vandaag. Hij staat er mentaal goed voor. Hij wist dat Ajax een zware wedstrijd voor hem was, dat vertelde hij ook na de wedstrijd. De volgende dag had hij de knop al omgezet en steunde hij Bijlow honderd procent.”

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Hancko; Bueno; Hwang, Ivanusec, Timber; Nieuwkoop, Osman, Paixão.

Opstelling Red Bull Salzburg: Blaswich; Capaldo, Piatkowski, Baidoo, Terzic; Clark, Gourna-Douath, Diambou; Nene, Konaté, Gloukh.