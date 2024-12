Priske duidelijk na zege Feyenoord: 'Het is niet het moment om daar over te discussiëren'

Brian Priske is blij met de drie punten die zaterdagavond werden behaald tegen hekkensluiter RKC Waalwijk (2-3). Desondanks vindt de hoofdtrainer van Feyenoord dat het spel van zijn ploeg beter moet, zowel aanvallend als in verdedigend opzicht.

''We verloren de controle en de afstanden waren te gewoon groot. Je geeft RKC dan de kans om in de wedstrijd te komen, en daar verdienen ze ook alle credits voor. Wanneer het slechts 1-2 is, houden zij natuurlijk hoop en dat is wat wij echt beter moeten doen'', analyseert Priske na afloop bij ESPN.

''Ik ben echt blij met het resultaat, maar de uitvoering en dan met name in de tweede helft moet echt beter'', geeft de Deense trainer mee aan de Feyenoord-selectie. ''We beschikken over voldoende kwaliteit om ook doelpunt nummer vier en vijf te maken, maar als je deze momenten niet aangrijpt en verdedigend steken laat vallen, krijg je kansen tegen.''

''We zijn de hele week bezig geweest met hoe we meer doelpunten kunnen maken en hoe we een medespeler vrij voor het doel van de tegenstander kunnen krijgen. En hoe we grotere kansen kunnen creëren'', geeft Priske vervolgens een inkijkje in de trainingsweek die Feyenoord achter de rug heeft.

De Feyenoord-coach kijkt tevens naar het verdedigende aspect. Had Timon Wellenreuther wellicht op zijn lijn moeten blijven bij de 1-0 van Oskar Zawada en denkt Priske er wellicht aan om Justin Bijlow weer een kans te geven? ''Nee, natuurlijk niet. Het is zaterdagavond en niet het moment om daar over te discussiëren.''

De focus ligt nu op de Champions League-wedstrijd tegen Sparta Praag, de oude club van Priske. ''We hebben een goede uitvoering nodig om drie punten te pakken. Daarmee brengen we onszelf in een goede positie om het avontuur in de Champions League te verlengen.''

''Hopelijk kunnen we de fans belonen voor hun steun tijdens onze wedstrijden'', deelt Priske tot slot van zijn betoog een compliment uit aan het trouwe Feyenoord-legioen.