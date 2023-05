Primeur in 121-jarig bestaan van MVV met aanstelling vrouwelijke directeur

Maandag, 22 mei 2023 om 20:02 • Rian Rosendaal

Laura van Leeuwen (37) is de nieuwe algemeen directeur van MVV Maastricht, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie maandag officieel wereldkundig. De Limburgers hebben daarmee een primeur te pakken, want in de 121-jarige historie van de club bekleedde geen enkele vrouw een dergelijke functie. Van Leeuwen, die per 1 juli Erik Noor opvolgt, is daarnaast de enige vrouw in het betaald voetbal die de leiding krijgt over een club.

Van Leeuwen heeft de nodige ervaring opgedaan in de voetbalwereld. De voormalig international speelde in de top van het voetbal in Nederland en de Verenigde Staten en werkt sinds 2017 bij Ajax, momenteel als manager multi-club network. Daarnaast was Van Leeuwen namens Ajax anderhalf jaar directeur van de jeugd-Academy voor Sharjah FC in de Verenigde Arabische Emiraten en bekleedde de nieuwe MVV-directeur diverse functies binnen de KNVB.

"Wij zijn gelukkig dat MVV met Laura een directeur krijgt die in de voetbalwereld thuis is en op enthousiaste en originele wijze leiding zal gaan geven aan de club”, aldus Hans Verwijlen, voorzitter van de RvC van MVV, in een reactie op de clubsite. "Wij zijn ervan overtuigd dat met haar, de positieve golf waarop MVV zich bevindt in de komende jaren zich verder zal ontwikkelen." Van Leeuwen kijkt reikhalzend uit naar de uitdaging in Maastricht. "MVV Maastricht is een prachtige club met een mooie historie. Een club met veel uitdagingen. De lijn naar boven is duidelijk ingezet, mijn taak om die door te trekken." MVV eindigde als vijfde en plaatste zich voor de Keuken Kampioen Play-Offs, waarin een tweeluik met NAC Breda wacht.

Van Leeuwen is overigens niet de eerste vrouwelijke algemeen directeur in het betaald voetbal. Nicole Edelenbos had die primeur in de jaren negentig bij Feyenoord. Bij de KNVB staat sinds medio 2021 Marianne van Leeuwen aan het roer als directeur betaald voetbal. Zij volgde destijds Eric Gudde op in Zeist.