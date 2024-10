Premier League-verdediger raakt geblesseerd tijdens het doen van de afwas

Axel Tuanzebe heeft nu al de meest ongelukkige blessure van het seizoen opgelopen. Ipswich Town moet de 26-jarige verdediger een maand missen nadat hij geblesseerd raakte tijdens het doen van de afwas.

BBC meldt dat de Engelse promovendus Tuanzebe een maand moet missen vanwege een duimblessure. Toen het jeugdproduct van Manchester United bezig was met de afwas sneed hij zichzelf in zijn duim.

Dat zorgde voor een behoorlijke snee, want Tuanzebe is zelfs geopereerd na het incident. Manager Kieran McKenna moet zijn vaste basisspeler daardoor een aantal wedstrijden missen.

Daar baalt McKenna van, zo laat hij blijken in gesprek met BBC. “Natuurlijk gaan we hem missen. Je hebt gezien hoe hij aan het seizoen is begonnen… Nu zal hij er een tijdje uit zijn.” Tuanzebe mist ook een interlandperiode met Congo.

Mogelijk maakt Tuanzebe zijn rentree tegen zijn jeugdliefde Manchester United. Op zondag 24 november komen the Red Devils langs op Portman Road. Tuanzebe speelde in totaal 37 officiële wedstrijden namens Manchester United.

Ipswich wacht nog altijd op de eerste overwinning in de Premier League. Na zeven competitiewedstrijden heeft het elftal van McKenna vier punten verzameld.

Alleen Crystal Palace, Southampton en Wolverhampton Wanderers zijn nog slechter gestart op het hoogste niveau van Engeland.