Premier League-club overweegt manager te ontslaan; Roger Schmidt genoemd als potentiële opvolger

De naam van Roger Schmidt valt in de Premier League. De 57-jarige clubloze trainer is namelijk een van de kandidaten om Julen Lopetegui op te volgen bij West Ham United, mocht de Spanjaard ontslagen worden. Dat meldt Florian Plettenberg namens Sky Sports. Ook Kasper Hjulmand, de ex-bondscoach van Denemarken, is een optie.

Lopetegui staat onder grote druk bij the Hammers. De Londenaren wonnen slechts vier van de veertien competitiewedstrijden en bezetten momenteel de veertiende plaats in de Premier League. Lopetegui staat pas sinds deze zomer aan het roer in het London Stadium.

Het bestuur van West Ham overweegt de Spanjaard te ontslaan. Een definitief besluit wordt naar verwachting op vrijdag genomen. Mocht de Spanjaard uit zijn functie worden ontheven, dan is Schmidt een van de trainers waar de club aan denkt als zijn opvolger.

De Duitser werd eind augustus ontslagen door Benfica. Schmidt zwaaide sinds de zomer van 2022 de scepter bij de topclub uit Portugal. Hij won er zowel de landstitel als de Portugese Super Cup voordat hij de laan uit werd gestuurd.

Plettenberg meldt dat Schmidt momenteel eigenlijk niet openstaat voor een nieuw dienstverband. Dat komt mede doordat het contract van de Duitser bij Benfica nog niet ontbonden is en hij dus nog wordt doorbetaald. Mocht West Ham in hem de ideale man zien, dan zal hij waarschijnlijk dus wel overgehaald moeten worden.

Ook op het lijstje bij RB Leipzig

Schmidt staat ook op het lijstje van mogelijke nieuwe trainers bij RB Leipzig. Dat meldde Patrick Berger van Sky Deutschland eerder deze week. Ook Erik ten Hag staat op de shortlist van die Roten Bullen. Momenteel is Marco Rose nog de trainer van Leipzig, maar hij heeft het lastig.

In de Bundesliga staat de club momenteel vierde, met negen punten minder dan koploper Bayern München. In de Champions League gaat het veel slechter. De vijf wedstrijden die Leipzig tot dusver speelde werden allemaal verloren, waardoor de Duitsers momenteel 34ste staan.