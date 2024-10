'Prankster dringt kleedkamer Aston Villa binnen en neemt Ten Hag én spelers van Manchester United op'

Een zogenaamde ‘prankster’ heeft het geluid in de kleedkamer van Manchester United rond het uitduel met Aston Villa van vorige week opgenomen. Met dat nieuws pakt the Sun dit weekend uit. In Engeland wordt verbaasd gereageerd over hoe dit individu tot twee keer toe toegang kreeg tot de uitkleedkamer van Villa Park.

Het is niet bekend wie erachter zit, maar the Sun weet wel hoe het precies is gegaan. De prankster heeft de beveiliging op Villa Park twee dagen voor het duel omzeild en zich daarna toegang verschaft tot de uitkleedkamer van het stadion.

Het individu heeft vervolgens een telefoon met duct tape verstopt en ergens buiten het zicht gehangen. Volgens the Sun gaat het om een mobieltje uit China dat geluid gaat opnemen zodra het gebeld wordt. Dat heeft het individu dan ook gedaan op momenten dat zeker was dat Erik ten Hag en de selectie in de kleedkamer aanwezig waren. Maandag is de telefoon vervolgens weer opgehaald.

Het Engelse medium heeft de audiofragmenten gehoord en geeft aan dat Ten Hag en individuele gesprekken tussen spelers duidelijk te horen zijn. The Sun vergelijkt het voorval met de grap die vorig jaar werd uitgehaald bij Match of de Day, toen tijdens een live-uitzending opeens pornogeluiden te horen waren.

“Er zullen serieuze vragen gesteld worden over hoe dit heeft kunnen gebeuren”, vertelt een bron tegen the Sun. “Het ging om een prankster die een Manchester United-fan is en wilde weten wat er precies in de kleedkamer gezegd werd.”

“Het is natuurlijk een grote bron van zorg, hoe dit individu een paar dagen voor een wedstrijd in de kleedkamer van een van de grootste Premier League-clubs is gekomen”, klinkt het.