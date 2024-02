Prachtige late treffer Galeno absolute hoogtepunt bij FC Porto - Arsenal

FC Porto is er op haast wonderbaarlijke wijze in geslaagd te winnen van Arsenal. De Portugezen speelden, net als de Engelsen, een ronduit matige wedstrijd. 0-0 leek het logische gevolg te worden, totdat Wenderson Galeno in blessuretijd schitterend raak schoot voor Porto: 1-0. Zodoende moet Arsenal in de return, op 12 maart, flink aan de bak om de kwartfinale van de Champions League te halen.

Aan de kant van Porto stond Ajax-huurling Francisco Conceição aan de aftrap. Samen met Pepê, Galeno en Evanilson moesten zij voor de dreiging voorin zorgen. Bij Arsenal was Kai Havertz de voorste man. De Duitser zag Bukayo Saka (rechts) en Gabriel Martinelli (links) aan zijn zijde staan. Martin Ødegaard was de meest creatieve man op het middenveld, dat verder bestond uit Declan Rice en Leandro Trossard.

Van een dominant Arsenal was in de openingsfase geen sprake. Hoewel het het balbezit had, kon het daar weinig mee doen tegen het compact spelende Porto. Bovendien liepen the Gunners al tegen een vroege tegenvaller aan, nadat Rice al in de tweede minuut een gele kaart ontving van arbiter Serdar Gözübüyük wegens het neerhalen van zijn tegenstander.

De eerste kans voor Porto was direct ook een enorme. Na prima voorbereidend werk van Conceição kwam de bal terecht bij Galeno, die eerst van dichtbij keihard tegen de paal schoot. Ook de rebound was voor de Braziliaan en hoewel het merendeel van Dragão dacht aan een treffer, bleek de inzet van de spits naast te zijn gegaan.

De wedstrijd viel bijzonder tegen. Beide ploegen leken vooral geen treffer tegen te willen krijgen en dat was te zien aan het tegenvallende spel. Arsenal had het balbezit, maar hanteerde een dusdanig laag tempo dat het enige gevaar uit spelhervattingen kwam.

Het eerste Engelse gevaar na rust kwam van de voet van Leandro Trossard, wiens keiharde volley een meter of twee over het Portugese doel vloog. Een startsein voor een spectaculaire fase was het bepaald niet. Ook na rust leken beide ploegen toonden beide ploeg spelplezier.

Dat plezier toonde Galeno plots diep in blessuretijd, toen hij de bal vanaf een meter of twintig op schitterende wijze in de verre hoek krulde: 1-0. De treffer viel in de 94ste minuut en dus had Arsenal geen tijd meer om iets aan die achterstand te doen.

