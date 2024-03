Prachtig perspectief: ‘Dean Huijsen mag stiekem dromen van een EK met Spanje’

Dean Huijsen zorgde vorige maand voor een grote verrassing. De in Amsterdam geboren centrumverdediger woonde vanaf zijn vijfde in Spanje, maar heeft nu voor een interlandcarrière bij la Furia Roja gekozen. Een gewaagde keuze die voor Huijsen weleens heel goed kan uitpakken. Volgende week wacht hem hoogstwaarschijnlijk eerst een debuut in het shirt van Jong Spanje.

Door Jordi Tomasowa

“Thuis spreken we Nederlands en mijn hele familie komt uit Nederland, dus die keuze was niet moeilijk. Spanje was een optie, maar ik ben blij dat ik voor Oranje mag spelen.”

Het zijn de woorden van Huijsen in een interview met Voetbal International in februari 2023. Binnen een jaar kan er dus veel veranderen. De boomlange mandekker speelde in totaal achttien jeugdinterlands voor Oranje, maar heeft inmiddels de Spaanse nationaliteit aangenomen en kan later deze maand al zijn debuut voor Jong Spanje gaan maken.

De achttienjarige verdediger verliet Nederland met zijn familie op zijn vijfde en doorliep de jeugdopleiding van Málaga voordat hij in de zomer van 2021 naar Juventus verhuisde. AS Roma huurt Huijsen sinds deze winter van Juve. Bij I Giallorossi heeft het talent de afgelopen weken de nodige indruk weten te maken.

Huijsen zal ongetwijfeld het geloof hebben dat hij de absolute wereldtop kan halen. Veel Nederlandse voetbalvolgers vragen zich waarschijnlijk af waarom de tiener dan toch heeft besloten om voor Spanje uit te komen. Een van de antwoorden - de moordende concurrentie bij Oranje - ligt voor de hand, maar niet iedereen is op de hoogte van het fraaie perspectief dat Huijsen bij Spanje heeft. Hij mag zelfs stiekem dromen van deelname aan het EK 2024 onder bondscoach Luis de la Fuente.

Overvloed aan Nederlandse centrumverdedigers

Waar de achterste linie lange tijd de achilleshiel van Oranje was, komt Nederland tegenwoordig bijna om in het verdedigend talent. Onder Bondscoach Ronald Koeman is er, afhankelijk van de formatie, altijd maar plek voor twee of drie centrale verdedigers. De 32-jarige Virgil van Dijk heeft zijn beste vorm hervonden. Blijft hij zijn huidige niveau aantikken, dan is hij als aanvoerder ook de komende jaren nog onomstreden. Dat lijkt ook te gelden voor Nathan Aké (29), die wekelijks bij Manchester City topwedstrijden speelt.

Stefan de Vrij (32) en Daley Blind (34) kunnen komende zomer mogelijk hun laatste eindtoernooi met Oranje spelen. Koeman kan ook kiezen uit een hele reeks verdedigers die al zijn doorgebroken bij een Nederlandse topclub. Matthijs de Ligt (24), Lutsharel Geertruida (23), Jurriën Timber (22) en Jorrel Hato (18) hebben allen al één of meerdere interlands achter hun naam staan.

Koeman heeft dus heel wat smaken om uit te kiezen, waardoor talentvolle centrumverdedigers als Sam Beukema (25), Danilho Doekhi (25), Perr Schuurs (24), Pascal Struijk (24), Jan Paul van Hecke (23), Thomas Beelen (22) en Finn van Breemen (21) voorlopig nog niet in aanmerking komen voor een eerste oproep.

Sven Botman (24) en de momenteel geblesseerde Micky van de Ven (22) zijn dan nog niet eens genoemd. Beiden mogen zich geen onbetwiste basisspelers bij Oranje noemen, ondanks dat ze tot de betere centrumverdedigers van de Premier League behoren. Botman speelde zelfs nog geen enkele interland voor het Nederlands elftal. Juist deze laatste twee voorbeelden, kunnen voor Huijsen reden zijn geweest om te switchen van voetballand. Ook als hij de komende jaren uitgroeit tot defensieve leider van Juve is het niet zeker dat Koeman of een volgende bondscoach hem bij Oranje in de basis had geposteerd.

Perspectief bij Spanje

Koeman zit dus met een serieus defensief luxeprobleem. Hoe anders staat het er bij Spanje voor. Het Zuid-Europese land snakt juist naar kwalitatief goede centrumverdedigers. Een routinier als de 34-jarige Nacho Fernández (Real Madrid) werd de volledige EK-kwalificatiecyclus door De La Fuente genegeerd. Barcelona-huurling Eric García is opgebloeid bij revelatie Girona, maar al langer uit beeld bij de nationale ploeg van Spanje.

De 32-jarige Iñigo Martínez maakt daarnaast geen vast onderdeel uit van de selectie van De La Fuente, mede doordat hij bij Barça lang niet altijd verzekerd is van een basisplaats. Osasuna-aanvoerder David García behoorde wel steevast tot de selectie van tijdens de EK-kwalificatiecyclus, maar is niet opgeroepen voor de vriendschappelijke interlands later deze maand tegen Colombia en Brazilië.

Dat De La Fuente nog altijd zoekende is blijkt wel uit zijn definitieve selectie voor deze oefenduels. Hij heeft namelijk gekozen voor twee debutanten die de komende jaren ook als concurrenten voor Huijsen gezien kunnen worden. De 24-jarige Dani Vivian maakt een ijzersterk seizoen door bij Athletic Club, terwijl Barcelona-revelatie Pau Cubarsí (17) eveneens voor het eerst bij het Spaanse elftal zit.

De andere twee opgeroepen centrumverdedigers zijn de van origine Franse mandekkers Aymeric Laporte (29, Al-Nassr) en Robin Le Normand (27, Real Sociedad). Beiden verkregen de Spaanse nationaliteit en zijn vaste waarden onder De La Fuente. Tot slot is ook Aston Villa-verdediger Pau Torres nog altijd bij de bondscoach van Spanje in beeld.

Olympische Spelen

Deelname aan het EK 2024 lijkt er voor Huijsen momenteel nog niet in te zitten, maar mocht hij bij AS Roma in de laatste maanden van het seizoen uitgroeien tot een vaste basiskracht en één of meerdere concurrenten voor zijn positie een blessure oplopen, dan staat hij ongetwijfeld hoog op de shortlist om alsnog mee te gaan naar het EK.

Op de lange termijn heeft de geboren Amsterdammer in ieder geval goede papieren om uit te groeien tot volwaardig international van Spanje. Dat de voetbalbond vertrouwen in hem heeft, is terug te zien aan zijn oproep van deze week voor Jong Spanje. Later deze maand staan er duels met de leeftijdsgenoten van Slowakije (vriendschappelijk) en België (EK-kwalificatie) op het programma. De kans is dan ook zeer reëel dat Huijsen in de zomer van 2024 met Jong Spanje deel gaat nemen aan de Olympische Spelen in Parijs.

Jonge talenten

Weet Huijsen zijn sterke ontwikkeling de komende jaren door te zetten, dan valt het niet uit te sluiten dat hij met Spanje meegaat naar het WK 2026. Mogelijk gaat hij daar een verdedigingsduo vormen met de eerder genoemde jongeling Cubarsí, die al bijna niet meer weg te denken is uit de basis bij Barça. Er komen in ieder geval genoeg jonge spelers aan, want naast Huijsen en Cubarí staan ook Cristhian Mosquera (19, Valencia), Mika Mármol (22, Las Palmas), Jon Martín (17, Real Sociedad B) en Yarek Gasiorowski (19, Valencia) te boek als talentvolle centrumverdedigers.