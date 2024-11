Prachtassist Reijnders weinig waard voor AC Milan na late tegentreffer op Sardinië

AC Milan haakt voorlopig af in de Italiaanse titelstrijd. De ploeg van trainer Paulo Fonseca stevende mede dankzij een schitterende assist van Tijjani Reijnders en een dubbelslag van Rafael Leão af op een 2-3 zege tegen Cagliari, maar kreeg vlak voor tijd een prachtvolley van Gabriele Zappa om de oren: 3-3. Milan, dat zevende staat, heeft nu zeven punten minder dan koploper Napoli.

Aan de kant van Milan vormde Reijnders het middenveld met Youssouf Fofana en nummer 10 Christian Pulisic. Samuel Chukwueze (rechts) en Leão (links) bestreken de flanken en in de spits stond Francesco Camarda. Met zijn zestien jaar en 241 dagen werd hij de jongste basisspeler van Milan ooit. Ex-recordhouder Gianluigi Donnarumma was slechts één dag jonger toen hij zijn basisdebuut maakte voor i Rossoneri.

Milan kende een dramatische start in Stadio Unipol Domus, waar Cagliari al in de tweede minuut op voorsprong kwam. Een hoekschop van Nicolas Violi werd doorgetikt door Sebastiano Luperto, die een assist achter zijn naam kreeg toen Nadir Zortea met een harde knal voor de voorsprong zorgde: 1-0.

Milan richtte zich snel op en voetbalde de nodige kansen bij elkaar. Zo leverde een volley van Pulisic een hoekschop op, en schoot Leão een minuutje later nipt over. De gelijkmaker viel na een kwartier alsnog en werd voor een groot deel mogelijk gemaakt door Reijnders, die zich eerst behendig vrij kapte en vervolgens een hoog steekpassje met buitenkant voet in huis had. Leão maakte het af door de bal over goalie Alen Sherri te lepelen: 1-1.

Klik op de tweet, dus niet op de video, om de beelden te bekijken op X.

Cagliari bleef goed meedoen en zette Mike Maignan regelmatig aan het werk. Zo moest de Milan-goalie handelend optreden om een kopbal van Luperto onschadelijk te maken, redde hij op een kopbal van Zortea en bleek hij kansloos op een inzet van spits Roberto Piccoli, die zijn treffer afgekeurd zag worden wegens buitenspel.

Vijf minuten voor rust kwam Milan wél op voorsprong. Fofana keek op en plaatste de bal precies in de ruimte tussen Leão en Sherri. De aanvaller ontdeed zich van enkele Cagliari-verdedigers, slalomde langs Sherri en schoof kalmpjes binnen: 1-2. Op slag van rust ondervond Cagliari opnieuw hinder van de buitenspelregel. Een rake volley van Zappa werd afgekeurd wegens buitenspel van Viola.

Ook in de beginfase na rust was Cagliari de betere partij en kwam het verdiend op gelijke hoogte. Fofana leed tot tweemaal toe balverlies en met zijn tweede slechte pass lanceerde hij Cagliari-rechtsback Zappa. Omdat Maignan niet helemaal goed gepositioneerd stond, schoot de verdediger raak in de korte hoek: 2-2.

Cagliari leek door te drukken, maar in de tegenstoot sloegen de bezoekers keihard toe. Ruben Loftus-Cheek gaf mee aan Pulisic, die richting de zestien dribbelde en een hard, laag schot loste. Sherri tikte de inzet voor de voeten van de pas ingevallen Tammy Abraham, die haast niet meer kon missen en dat dan ook niet deed: 2-3.

Vlak voor tijd kreeg Cagliari dan toch waar het zo op hoopte. Een voorzet van de mee opgekomen linksback Tommaso Augello werd bij de tweede paal prachtig binnengeschoten door Zappa: 3-3.

Klik op de tweet, dus niet op de video, om de beelden te bekijken op X.