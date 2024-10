Pover Nederlands elftal mag met nipte nederlaag tegen Duitsland van geluk spreken

Het Nederlands elftal heeft maandagavond met 1-0 verloren van Duitsland in groep 3 van de A-groep in de Nations League. Oranje hield ruim een uur stand, maar wist desondanks een nederlaag in de Allianz Arena in München niet te voorkomen. Duitsland is met tien punten uit vier duels koploper, Nederland volgt op maar liefst vijf punten.

Bart Verbruggen stond onder de lat bij Oranje, waar Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Van de Ven, net als tegen Hongarije, drie van de vier verdedigers waren. Door de schorsing van Virgil van Dijk schoof Van de Ven op naar het centrum en was Hato de linksback van dienst.

Op het middenveld vielen geen wijzigingen waar te nemen ten opzichte van het treffen met de Hongaren (1-1). Quinten Timber en Ryan Gravenberch waren de defensief ingestelde middenvelders, achter nummer 10 Tijjani Reijnders. Voorin behielden vleugelspelers Xavi Simons (rechts) en Cody Gakpo (links) hun basisplaats. Centraal voorin maakte Joshua Zirkzee plaats voor Brian Brobbey.

De start van Oranje in de Allianz Arena leek dramatisch te zijn. Hato speelde Van de Ven ongelukkig in en de verdediger van Tottenham Hotspur liet zich de bal ontfutselen door Serge Gnabry. De bal kwam terecht bij Jamie Leweling, die via de Vrij doel trof. De scheidsrechter werd al snel naar het scherm geroepen door de VAR en na bestudering van de beelden bleek Gnabry nipt buitenspel te hebben gestaan. Hierdoor ging een streep door de snelle 1-0 van Duitsland.

Na bijna tien minuten spelen werd Oranje voor het eerst gevaarlijk. Er lag op de counter veel ruimte, maar door een slordige pass van Gakpo was de kans alweer snel verdwenen. Uit de eerstvolgende aanval stuitte de mee opgekomen linksback Maximilian Mittelstädt op de alerte Verbruggen. Het was al met al een levendige openingsfase in München.

Duitsland was voor rust dominant in balbezit, met constant bewegende spelers en veel druk naar voren toe. Nederland werd gedwongen gegroepeerd te verdedigen. Geduldig wachten op dat ene gaatje in de Duitse defensie was het devies. Veel kansen voor Oranje waren in de eerste 45 minuten niet te noteren.

Gakpo raakte halverwege de eerste helft de bovenkant van de lat toen hij Brobbey probeerde te bereiken, na een afgemeten pass van achteruit van De Vrij. Luttele minuten later was Leweling aan de andere kant opnieuw dicht bij de 1-0, ware het niet dat De Vrij ditmaal beter oplette en de bal van de lijn haalde. Kort nadien schoot Tim Kleindienst naast. Oranje kwam binnen twee minuten tweemaal goed weg.

Kort voor rust werd het wederom gevaarlijk voor het doel van Oranje. Timber werd met zijn rug naar het veld aangespeeld door De Vrij, en verloor de bal aan de gretige Gnabry. Via de ingreep van de aanvaller vloog de bal maar net langs het doel van Verbruggen. Nederland stond vaak onder druk, maar bereikte het rustsignaal met een 0-0 tussenstand.

Koeman greep halverwege in en bracht Mats Wieffer en Donyell Malen binnen de lijnen. Timber en Reijnders bleven achter in de kleedkamer van het Nederlands elftal. Oranje had kort na de hervatting meer balbezit en zocht veel nadrukkelijker het doel van Duitsland op. Het leidde al snel tot een hoekschop, maar uit de inzet vanaf links van Gakpo ontstond geen kans.

De eerste grote kans van de tweede helft was aan de andere kant te noteren. De mee opgekomen Joshua Kimmich bediende vanaf rechts Gnabry, die van binnen de zestien hoog over schoot. Duitsland probeerde het initiatief weer in handen te nemen, maar met de entree van Malen werd ook duidelijk dat Nederland in aanvallend opzicht meer in de melk te brokkelen had. Ondertussen kopte Dumfries over uit een hoekschop.

De tijd tikte weg in het nadeel van Duitsland, dat een vrije trap van Kimmich in de Oranje-muur zag belanden. Desondanks viel de 1-0 voor het thuisland in de 64ste minuut. Leweling kreeg de bal binnen de zestien voor zijn voeten en de aanvaller van VfB Stuttgart knalde kiezelhard raak in de rechterbovenhoek: 1-0. Vreugde en opluchting in het Duitse kamp, teleurstelling aan Nederlandse zijde.

Koeman haalde direct Gakpo naar de kant, met Jeremie Frimpong als diens vervanger. Nederland ging op zoek naar de gelijkmaker, al bracht dat de Duitse verdediging niet echt in verlegenheid. De ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann koesterde de 1-0 voorsprong en zocht ondertussen naar de ruimte achter de laatste linie van Oranje.

Joshua Zirkzee, vrijdag tegen Hongarije nog basisspeler, mocht voor het laatste kwartier in München opdraven. Kort na de entree van de aanvaller raakte de naar binnen getrokken Simons de lat met een fraaie poging van afstand. Er zat overigens nog een hand aan van de Duitse doelman Oliver Baumann.

Koeman wisselde voor een laatste keer: Lutsharel Geertruida loste Gravenberch af. Ondertussen deed Duitsland er alles aan om het duel in het slot te gooien. Mittelstädt werd geblokt door Dumfries, waardoor de bal net naast het Nederlandse doel verdween. Het had geen gevolgen voor Duitsland, dat Baumann nog knap zag redden op een knal van Malen en drie punten kan bijschrijven.