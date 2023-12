Potentiële hoofdsponsor flirt met Feyenoord: ‘All I Want for Christmas…’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Pieter Zwart, de eigenaar en oprichter van webshop CoolBlue, die flirt met Feyenoord.

Zwart deelde op kerstavond een foto op zijn Instagram-account van een Feyenoord-shirt, waarop CoolBlue als hoofdsponsor is te zien, met op de achtergrond een kerstboom. “Als ik later groter ben #alliwantforchristmas”, schreef de eigenaar van de webshop onder de foto.

CoolBlue is een van Nederlands’ grootste webshops in consumentenelektronica. De webwinkel passeerde in 2018 de ‘miljard-grens’ en kwam uit op een jaaromzet van €1,35 miljard. Coolblue is actief in Nederland en België en heeft zo’n 4000 medewerkers.

Onder de post van Zwart wordt enthousiast gereageerd. ‘Make it happen!’, ‘Doen!!’ en ‘Vanaf 2024 werkelijkheid?’, valt er onder meer te lezen.

Het is bekend dat Feyenoord momenteel op zoek is naar een nieuwe hoofdsponsor, die de Rotterdammers vanaf het seizoen 2024/25 moet gaan sponsoren. Port of Rotterdam werd eerder aan de Stadionclub gelinkt, maar volgens 1908.nl zorgen meerdere redenen zorgen ervoor dat er binnen Feyenoord geen sprake meer is van een eventueel hoofdsponsorschap van het wereldwijd bekende havenbedrijf.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het havenbedrijf weinig aan naamsbekendheid heeft, terwijl het grootste haven- en industriecomplex van Europa ook weinig te bieden heeft aan het voetbalpubliek.

Feyenoord zou volgens 1908.nl mikken op een sponsorbedrag van meer dan acht miljoen euro per jaar. De samenwerking met Europarcs loopt na dit seizoen af. Veel supporters hoopten dat Feyenoord zich aan Port of Rotterdam zou binden, daar de Eredivisionist en de Rotterdamse haven onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

