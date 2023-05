Post zichtbaar geïrriteerd na rode kaart: ‘Dan heb jij niet goed geluisterd’

Woensdag, 31 mei 2023 om 09:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:12

Alex Pastoor vindt dat zijn ploeg dinsdagavond flink benadeeld is op bezoek bij VVV-Venlo (1-1). De hoofdtrainer van Almere City moest in de laatste twintig minuten stand zien te houden met tien man nadat Danny Post een rode kaart had ontvangen tegen zijn voormalig werkgever. Een onterechte beslissing, aldus Pastoor. Ook Post is van mening dat het een zware straf is van scheidsrechter Martin van den Kerkhof.

Pastoor keek met zijn ploeg al snel tegen een achterstand aan, maar sleepte er wel een punt uit. "Ik heb van het begin tot het einde genoten", vertelde hij na afloop bij ESPN. "In de tweede helft begonnen we niet zo lekker. We wilden het tempo opschroeven, verdedigend en aanvallend, maar daar slaagden we niet in. Op een gegeven moment moet je met tien man door en dan is het alle hens aan dek. Ik vind dat ze dat fantastisch gedaan hebben zonder een kans weg te geven. Dat zag er heel goed uit."

Geen winnaar bij VVV tegen Almere. Wel veel discussie over de rode kaart van Danny Post... — ESPN NL (@ESPNnl) May 30, 2023

De rode kaart vond Pastoor niet terecht. "Ik heb de beelden gezien en vind het volkomen onterecht. Het zijn twee spelers die op elkaar inglijden. Dat gebeurt honderd keer per training. Als mensen op elkaar inglijden loop je het risico dat ze elkaar raken. Dit is een contactsport, maar daar zijn we al ver van verwijderd. Er wordt al niet meer getackeld en als er getackeld wordt, wordt het bijna niet herkend. Het valt me een beetje tegen, maar hoort bij deze tijd."

Ook Post, die negen jaar voor VVV speelde, vond het een onterechte rode kaart. "We glijden allebei naar de bal, maar ik zet hem harder in dan hij. Ik heb totaal niet de intentie om hem te blesseren. Ik ken hem ook best goed. Dit is zuur, want ik benadeel mijn ploeg hiermee. Maar hij geeft niet voor niets eerst geel. Ik vind het zwaar gestraft. De scheidsrechter had er goed zicht op en gaf in eerste instantie geel. Als je het dan terugkijkt en alles wordt vertraagd, ziet het er altijd erger uit."

Mark van Rijswijk stelt vervolgens dat Post pas werd toegezongen door het VVV-publiek toen hij rood kreeg. "Dan heb jij niet goed geluisterd", aldus de middenvelder. "Ze hebben mij de hele wedstrijd toegezongen. Ook tijdens de warming-up. Ik heb de hele wedstrijd mijn naam gehoord. Ik voel mij zeker gewaardeerd. Het is een play-off-wedstrijd, dus het is niet meer dan logisch dat ze je staan uit te zwaaien als je rood krijgt. Dat hoort er ook bij."