Positiewisseling bij Ajax voor Steven Bergwijn? ‘Ik vind echt dat hij daar kan spelen’

Pelle Clement denkt dat Steven Bergwijn het goed zou doen in de spits bij Ajax. Dat vertelt de middenvelder van Sparta Rotterdam aan Voetbal International, waarvoor hij een team heeft samengesteld met de beste elf speler waarmee hij samenspeelde.

Clement en Bergwijn speelden samen in Jong Oranje. In 2018 stonden ze samen op het veld tegen de leeftijdsgenoten van België en Andorra. Clement kwam toen in actie als rechtsbuiten, Bergwijn als spits.

“Ik vind dat echt een positie waar hij kan spelen”, aldus Clement. “Of hij daar bij Ajax kan spelen, is aan de trainer. Maar hij is ontzettend behendig en hij is creatief. Het is in dat opzicht een vrij complete spits.”

“Hij heeft ook zo'n sterk lichaam voor zijn lengte. Hij is voor verdedigers, die vaak wat groter en robuuster zijn, niet van de bal te krijgen en daarnaast is hij nog super wendbaar, snel en doelgericht”, is Clement lovend.

“Toen ik hem bij Jong Oranje zag, was hij voor zijn leeftijd al zo ver. Dat heeft hij ook laten zien in de stappen die hij vervolgens heeft gemaakt.”

Het lijkt echter niet heel realistisch dat Bergwijn komend seizoen veel in actie zal komen op de spitspositie. Afgelopen seizoen startte hij slechts twee keer op die plek: tegen Go Ahead Eagles (1-1) en Feyenoord (6-0 nederlaag).

Bovendien heeft Ajax-trainer Francesco Farioli met spelers als Brian Brobbey, Chuba Akpom en Julian Rijkhoff al een aantal prima spitsen tot zijn beschikking. Bergwijn lijkt zich daarom gewoon te moeten blijven richten op de linksbuitenpositie.

