Populariteit damesvoetbal schiet omhoog: ‘Niet leuk voor onzekere jongetjes'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de kijkcijfers van de Oranje Leeuwinnen.

Veel ogen waren dinsdagavond gericht op het fraaie affiche in de kwartfinale van de Champions League tussen Real Madrid - Manchester City (3-3). Een kwartier eerder hadden de Oranje Leeuwinnen echter ook afgetrapt tegen Noorwegen. Meer dan een half miljoen mensen zagen op tv dat de ploeg van bondscoach Andries Jonker het EK-kwalificatieduel met 1-0 wist te winnen.

Liefst 588.000 mensen zagen de wedstrijd tussen de Oranje Leeuwinnen en Noorwegen op NPO 3. Daarmee deed de dameswedstrijd nauwelijks onder voor de Champions League-kraker in Santiago Bernabéu. Naar Real - Manchester stemden in totaal 661.000 mensen af.

De populariteit van het vrouwenvoetbal wordt alsmaar groter, zo ziet ook voetbaljournalist Jan Willem Spaans, die op X de ‘niemand kijkt ernaar’-brigade de mond snoert door de kijkcijfers van de twee wedstrijden naast elkaar te leggen. “De populariteit van vrouwenvoetbal schiet de lucht in, ook al vinden onzekere jongetjes dat niet leuk”, aldus Spaans.

Voor de 'niemand kijkt ernaar'-brigade:



- Nederland v Noorwegen: 588.000 kijkers

- Real Madrid v Man City: 661.000 kijkers



De populariteit van vrouwenvoetbal schiet de lucht in, ook al vinden onzekere jongetjes dat niet leuk. https://t.co/NuonpxU0qP — Jan Willem Spaans (@janwillemspaans) April 10, 2024

