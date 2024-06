Polen beleeft ondanks zege op Turkije gitzwarte avond door uitvallen Lewandowski

Polen heeft maandag een oefenzege geboekt op wat uiteindelijk een gitzwarte avond werd. In het uitzwaaiduel was de ploeg van bondscoach Michal Probierz weliswaar met 2-1 te sterk voor Turkije, maar hield het team een bittere nasmaak over. Zowel Robert Lewandowski als Karol Swiderski viel nog voor rust geblesseerd uit, zes dagen voor het groepsduel met het Nederlands elftal.

Kort na de twaalfde speelminuut ging het voor het eerst mis voor Polen, dat Swiderski kwijtraakte. Opvallend genoeg raakte de aanvaller geblesseerd bij het juichen na het maken van de openingstreffer tegen de Turken.

Na een tikje opzij van Lewandowski kon Swiderski in de twaalfde minuut van dichtbij makkelijk binnenschieten. De doelpuntenmaker vierde dat met een knieschuiver. Daarna maakte Swiderski nog een sprongetje, waarna de speler van Hellas Verona uiterst ongelukkig terechtkwam bij de landing.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Na een half uur ging Lewandowski plots op het gras zitten. Het is onduidelijk wat de aanvaller van FC Barcelona mankeert, maar hij liet zich direct vervangen.

In de tweede helft ging het ook op sportief vlak mis voor de Polen, want een kwartier voor tijd kwam Turkije op gelijke hoogte. Na fraai combinatievoetbal belandde de bal net buiten de zestien voor de voeten van Baris Alper Yilmaz, die met een harde, lage schuiver raak schoot in de rechterhoek: 1-1.

In de blessuretijd van de wedstrijd pakte Polen de overwinning alsnog. Het was Nicola Zalewski die op aangeven van voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski de 2-1 aantekende.

Drie dagen geleden liep Arek Milik tegen Oekraïne (3-1 winst) ook al een blessure op, waardoor de ex-aanvaller van Ajax EURO 2024 moet missen. Op zondag 16 juni speelt Polen zijn openingswedstrijd op het EK tegen Nederland. Beide landen zitten in Groep D samen met Frankrijk en Oostenrijk.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties