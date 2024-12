Arne Slot zal nog even moeten wachten op zijn eerste Merseyside Derby. Het duel tussen Everton en Liverpool van zaterdag is afgelast wegens veiligheidsoverwegingen, als een gevolg van de storm Darragh.

De beslissing om de derby, die om 13:30 uur zou aftrappen, af te lasten is een van de autoriteiten, niet van beide clubs of de Premier League. Het is nog onbekend of de storm gevolgen heeft voor de andere Engelse competitiewedstrijden van zaterdag.

Er geldt momenteel code rood in het Verenigd Koninkrijk. Huishoudens beschikken niet over stroom en het openbaar vervoer ligt deels plat. Mede om die redenen is besloten het duel tussen Everton en Liverpool te verplaatsen. Wanneer de stadsgenoten moeten inhalen, is nog niet bekend.