Ploeggenoten bij Bayern München gieren het uit na onbedoelde schwalbe van Thomas Müller

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Thomas Müller, die met een onbedoelde schwalbe al zijn ploeggenoten van Bayern München aan het lachen kreeg.

Op trainingen bij Europese topclubs gaat het er het overgrote deel serieus aan toe.

Er zijn echter ook genoeg leuke of grappige momenten. Bayern München besloot zo’n moment te delen op de socials. Bij de Duitse grootmacht was de sfeer begrijpelijkerwijs al opperbest na de klinkende midweekse 9-2 zege in de Champions League op Dinamo Zagreb.

Müller zorgde er met een actie tijdens een partijvorm dat de selectie van Bayern niet meer bijkwam van het lachen. De inmiddels 35-jarige aanvaller wilde zijn directe tegenstander Leroy Sané passeren, maar bleef vervolgens haken achter een stuk lint, dat als zijlijn diende. Meerdere spelers, waaronder Sané, vielen om van het lachen.

Müller zelf kon de lol er ook wel van inzien: “Ah, het is goed dat het op camera staat. Dit wordt de beste content van de maand!”, zei hij met een grote glimlach.

Bayern is na drie competitieduels nog zonder puntenverlies in de Bundesliga. Deze zaterdagavond staat er een bezoek aan Werder Bremen op het programma.