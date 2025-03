Ploeggenoot bij Ajax maakt diepe indruk op Davy Klaassen: 'Hij is de overtreffende trap. Bizar'

In aanloop naar PSV - Ajax schuiven Remko Pasveer, Davy Klaassen en Urby Emanuelson aan bij Siem de Jong, presentator van de podcast van Ajax TV. Tijdens het gesprek komt de opmerkelijke werkwijze van doelman Matheus naar voren.

De nu geblesseerde Pasveer doet een boekje open over zijn band met concurrent Matheus. ''Op zich is de band prima. Ik spreek hem op zich niet heel veel. Ik ben met mijn ding bezig, en hij met zijn ding. Hij spreekt ook nog niet zo goed Engels, dat is ook nog wel even een dingetje.''

''Maar op zich is de band prima. Nu komen de wedstrijden waarin hij er moet staan, dus ik ben benieuwd'', verwijst Pasveer naar de topper van zondag tegen PSV, dat een achterstand van zes punten heeft op de koploper uit Amsterdam en dus eigenlijk moet winnen.

Emanuelson haakt in als Pasveer klaar is over de Braziliaanse doelman. ''Hij is wel altijd vroeg op de club, hè?'', werpt de assistent-trainer van Jong Ajax op. De Jong voegt daar direct aan toe dat ook Pasveer zich altijd vroeg meldt op Sportpark De Toekomst.

''Soms trainen jullie van het eerste elftal in de middag en wij in de ochtend'', gaat Emanuelson verder. ''Dan komen we aan en dan zie je Matheus al. Gisteren (donderdag. red.) ook, terwijl jullie vrij waren. Dan zit hij 's ochtends vroeg al in de gym.''

Klaassen is eveneens onder de indruk van de arbeidsethos van Matheus. ''Hij is de overtreffende trap. Als ik binnenkom, dan is hij al aan het douchen na zijn eerste training. Bizar.''

Matheus werd in de winterstop aangetrokken en staat onder de lat vanwege de blessure van Pasveer. De Braziliaan hield in zijn eerste drie duels voor Ajax zijn doel schoon. Daarna moest Matheus wel de gang naar het net maken tegen AZ (2-2) en in de met 4-1 verloren Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.