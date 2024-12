Pittige bekerloting voor Ajax, Feyenoord en PSV lijken een stuk beter af te zijn

De loting voor de achtste finale in de TOTO KNVB Beker heeft vrijdag plaatsgevonden in de studio van ESPN. Ajax heeft pittig geloot, want de Amsterdammers gaan in januari op bezoek bij AZ. Feyenoord treft de amateurs van Rijnsburgse Boys en PSV krijgt bezoek van Excelsior. De volgende bekerduels worden ingepland op 14, 15 en 16 januari 2025.

Ajax, dat donderdag afrekende met Telstar, gaat dus op bezoek bij AZ. De Alkmaarders waren in de tweede ronde met 3-1 te sterk voor FC Groningen en wonnen onlangs in de Eredivisie met 2-1 van Ajax.

Feyenoord, dinsdag met 1-2 te sterk voor MVV Maastricht, heeft op het oog een stuk gunstiger geloot voor de achtste finale. De Rotterdamse bekerhouder gaat volgende maand op bezoek bij Rijnsburgse Boys, dat in de vorige ronde stuntte tegen FC Volendam (2-0). PSV moet in het Philips Stadion zien af te rekenen met Excelsior.

FC Utrecht, dat dit seizoen zo goed presteert in de Eredivisie, krijgt te maken met laagvlieger RKC Waalwijk. Stuntploeg Quick Boys is gekoppeld aan het sc Heerenveen van trainer Robin van Persie. Het treffen tussen Go Ahead Eagles met FC Twente is ook een mooi affiche.

Volledige loting achtste finale TOTO KNVB Beker:

De Graafschap - Heracles Almelo

Quick Boys - sc Heerenveen

vv Noordwijk - BVV Barendrecht

Go Ahead Eagles - FC Twente

Rijnsburgse Boys - Feyenoord

AZ - Ajax

PSV - Excelsior

RKC Waalwijk - FC Utrecht