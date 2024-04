Pijnlijke statistiek Gimenez blootgelegd: ‘Zo heeft Feyenoord niks aan hem’

Feyenoord won zondagmiddag moeizaam van Fortuna Sittard, en wederom maakte Santiago Gimenez geen beste beurt bij de Rotterdammers. De Mexicaanse spits lijkt geen schim meer van de aanvaller van voor de winterstop en de statistieken leggen dat pijnlijk bloot.

Sinclair Bischop deelt bij ESPN een alarmerende statistiek over de aanvalsleider. Gimenez noteerde zestien balcontacten gedurende zijn tijd op het veld. Ter vergelijking: Ayase Ueda, die in de 67ste minuut de spits verving, raakte de bal vaker aan.

In de eerste seizoenshelft leek er geen maat te staan op Gimenez. In zestien wedstrijden kwam hij toen achttien keer tot scoren. Na de winterstop zijn de cijfers beduidend minder voor de centrumspits. In dertien optredens liet hij het net drie keer bollen.

"Hoe hij de bus straks in stapt? Hij was onzichtbaar", oordeelt Kees Kwakman na afloop van het duel. Die discrepantie valt ook Kwakman op. “Normaal kijk je bij een spits naar doelpunten, en als je voor de winter zoveel goals maakt worden er na de winter ook weer een aantal goals verwacht. Dat valt enorm tegen.”

Maar niet alleen het stokken van de doelpuntenproductie stoort Kwakman. “Ook gewoon in zijn spel. Fortuna zette druk naar voren en stond heel vaak ook 1-op-1 achterin. Ik verwacht dan van een spits dat hij wat meer doet dan met zijn armen omhoogzwaaien, vragen om de bal en hopen dat hij eroverheen valt.”

Kwakman schaart Gimenez derhalve niet bij de beste spitsen van de competitie. “Je moet dan ook gewoon voor het team aanspeelbaar zijn. Als je dat vergelijkt met de andere spitsen in de top vijf, die doen dat allemaal beter op dit moment.”

“Hij werkt zich echt een slag in de rondte en het is ook echt geen onwil. Maar je mag gewoon veel meer van hem verwachten, want als hij geen doelpunten maakt of kansen creëert, dan heb je - zoals hij nu speelt - niet veel aan hem”, besluit Kwakman.

