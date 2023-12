Pijnlijk oordeel over Ajax-transfer Berghuis: ‘Tragisch dat het zo uitpakt’

Steven Berghuis had dolgraag onder Arne Slot gewerkt, zo beweert journalist Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad donderdag in Panenka. De 31-jarige linkspoot maakte ruim twee jaar geleden de pikante overstap van Feyenoord naar Ajax, dat in tegenstelling tot de Rotterdamse aartsrivaal al even kwakkelende is. Mossou denkt dat veel voetbalsupporters Berghuis later als eerst zullen herinneren aan die veelbesproken transfer in de zomer van 2021.

“Daar kun je toch niet omheen”, aldus Mossou, die respect heeft voor de keuze van Berghuis. “Ik vind het, en dat meen ik oprecht, getuigen van lef en een zekere dapperheid als je dat in deze tijd van opgefokt gedoe gewoon durft en doet. Ik weet dat ze het in Rotterdam allemaal verschrikkelijk vonden. Ze noemde hem Judas en een wegloper, maar je hebt wel ballen als je dit doet toch?”

Toch trekt Mossou een pijnlijke conclusie voor Berghuis. “Het is ergens ook wel weer mooi tragisch dat het helemaal verkeerd uitpakt. Want dat is natuurlijk wel zo.” Mossou benadrukt dat hij Berghuis graag ziet voetballen. “Hij heeft een mooie stijl. Het is een beetje traag voor deze tijd, eigenlijk echt een jaren negentig voetballer. Ik snap ergens wel dat het in het buitenland (bij Watford, red.) niet is gelukt, maar ik kijk graag naar hem.”

In de ‘ode aan Berghuis’ benoemt Mossou meerdere negatieve kanten van de Apeldoorner. “Hij had een paar schwalbes minder mogen maken in zijn carrière. Het kan natuurlijk een naar mannetje zijn, hij heeft gekke overtredingen gemaakt. Hij kan af en toe kortsluiting hebben, maar ik ben blij dat we in de Eredivisie nog dit soort spelers hebben. Sommigen haten hem, anderen vinden hem geweldig.”

Volgens Mossou moeten trainers van goeden huize komen om indruk te maken op Berghuis. “Dit is een speler die niet gelijk aanneemt wat je zegt. Het is een jongen die de lat heel hoog legt. Als jij een beetje een dertien in een dozijn-trainer bent knapt hij daar op af.”

Mossou benoemt een ‘ironische’ gebeurtenis in de carrière van Berghuis. “Hij zal niet zo zeer spijt hebben dat hij van Feyenoord naar Ajax is gegaan, maar zal het meest spijt hebben dat hij niet met Arne Slot gewerkt heeft. Dat denk ik echt. Dat is nou bij uitstek een trainer waar hij van onder de indruk had geweest. Daar had hij echt goed mee kunnen samenwerken.”

Berghuis, die bij Ajax nog tot medio 2025 vastligt, staat in Amsterdam inmiddels op 105 officiële wedstrijden. Daarin was de 46-voudig international goed voor 25 doelpunten en 33 assists. Met Ajax werd Berghuis eenmaal landskampioen. Namens Feyenoord speelde Berghuis 199 officiële duels, waarin hij 87 keer scoorde en 64 assist afleverde. In Rotterdam-Zuid won hij de landstitel (2017), TOTO KNVB Beker (2018) en Johan Cruijff Schaal (2018 en 2019).

