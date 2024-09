Pierre van Hooijdonk pleit voor wissel binnen Ajax: ‘Waarom speelt hij? Dat is niet logisch’

Pierre van Hooijdonk zet zijn vraagtekens bij het beleid van Ajax. Tijdens het programma Studio Voetbal van de NOS maakt de analyticus duidelijk niets te begrijpen van het besluit van trainer Francesco Farioli om niet Diant Ramaj, maar Remko Pasveer onder de lat te zetten.

In de eerste weken van het nieuwe seizoen heeft Farioli duidelijk gemaakt dat zijn keuze voorlopig valt op de veertigjarige Pasveer vanwege zijn ervaring. En dat begint tot steeds meer onbegrip te leiden bij de analist.

“Wat is nou de reden dat Pasveer daar in de goal staat ten opzichte van Ramaj?”, zo vraagt Van Hooijdonk zich hardop af. “Dat is geen enkele logica. Ik vind Ramaj ten eerste een veel betere keeper en ten tweede vind ik het ook beleidsmatig een vreemde keuze.”

“Ramaj heeft vorig jaar best een aardig seizoen gehad en hij was een van de weinige aankopen die het een beetje goed deed. Hij heeft ook waarde gecreëerd. En dan ga je hem nu op de bank zetten.”

“Ze hadden van alles kunnen doen, maar dit snap ik niet”, aldus Van Hooijdonk. Tot dusver keepte Pasveer alle duels van Ajax. In tien wedstrijden hield de sluitpost vijf keer de nul en krijg hij zes doelpunten tegen.

De eveneens aanwezige Ibrahim Afellay snapt dat Van Hooijdonk zijn vraagtekens zet bij het beleid. “Pierre zegt terecht dat Ramaj de enige aankoop is die functioneerde. Hij vertegenwoordigt nog een bepaalde marktwaarde.”

“Dat je uitgerekend hem op de zwarte lijst zet vind ik iets onbegrijpelijks. Het is sowieso een onnavolgbaar beleid van Ajax, dus in die zin is het niets verrassends”, aldus Afellay.